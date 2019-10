(Verschenen in Humo 3729 op 20 februari 2012)

'Arm en kansrijk': eerste hulp voor ontwikkelingshelpers

In 2005 kregen onderzoekers Esther Duflo en Abhijit Banerjee van het Massachusetts Institute of Technology de vraag om een artikel te schrijven over het economische leven van de allerarmsten. Tot dan toe een nauwelijks bestudeerd fenomeen, want: hoe kun je spreken over een economisch leven als je minder dan 75 eurocent per dag kunt uitgeven? Een half decennium later is uit dat artikel ‘Poor Economics’ voortgevloeid (in het Nederlands verschenen als ‘Arm en kansrijk’), een internationaal gelauwerd boek dat in mitrailleurtempo feiten afvuurt op ingesleten ideeën over ontwikkelingshulp.

Een eerste idee dat eraan moet geloven, is het denkbeeld dat de allerarmsten in deze wereld honger lijden. In de praktijk blijkt dat zelfs mensen die moeten rondkomen van minder dan 75 eurocent per dag zelden honger hebben, schrijven Duflo en Banerjee. Meer nog: ‘slechts’ 40 tot 80 procent van hun budget gaat naar voedsel. Er zijn natuurlijk hongersnoden, veroorzaakt door ecologische of humanitaire rampen. En soms rapporteren arme mensen dat ze tijdelijk maaltijden moeten schrappen – ‘iets wat ze haten,’ volgens de auteurs. Maar eigenlijk zijn er genoeg calorieën voorradig voor de hele wereldbevolking. Arme mensen willen niet méér eten hebben. Gevraagd waar ze hun geld aan zouden spenderen als ze meer geld hadden, zeggen ze: lekkerder eten. En een televisie. Ter illustratie vertellen Duflo en Banerjee over hun ontmoeting met een straatarme Marokkaan.