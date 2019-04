Dokter Google en apotheek Internet: doe-het-zelfgeneeskunde: 'Die pillen werken ofwel niet, ofwel zijn ze dodelijk'

Pijntje hier, knobbeltje daar: de verleiding is groot om even op het internet op te zoeken wat dat zou kunnen zijn. Of die informatie ook betrouwbaar is, hangt ervan af: would-be dokters bewerken enthousiast lemma’s op Wikipedia, en schijnbaar objectieve websites zitten vol halve waarheden of sluikreclame. Huisartsen moeten panikerende patiënten daarna geruststellen, als die intussen al geen illegale geneesmiddelen hebben gekocht bij koosjer uitziende onlineapotheken. We spelen met onze gezondheid op het internet, en de nepmedicijnenmaffia verdient er miljarden aan.