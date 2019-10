(Verschenen in Humo 3660 op 4 november 2010)

'Voor sommige mensen hoeven we niet één rouwbrief te drukken'

Het kerkhof van Brussel Stad, een dinsdagochtend in oktober. Om halftien parkeert een zilvergrijze lijkwagen van het merk Lincoln voorbij de smeedijzeren poort. Vooraan zitten twee mannen in zwarte pakken met een glanzend zwart biesje. Uitvaartleiders van het Brusselse OCMW. In de laadruimte van de wagen, achter half dichtgeschoven gordijnen, ligt een kist van ruw hout. Het deksel is vastgemaakt met eenvoudige kruisschroeven. Bloemen noch kransen. Over de dode weet ik niets. Geen leeftijd, geen geslacht, geen naam, zelfs geen initialen.