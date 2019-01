15 Tips om Natuurlijk Stoned te worden

Op natuurlijke wijze stoned worden is zo oud als de straat, en men hoeft er zeker geen trendy drankjes voor te slurpen. Leg neer die naald en lees volgende tips...

1. Teken met alcoholstift een Groucho Marx-snor op uw bovenlip en verwijder hem vervolgens met dissolvant. Herhaal dit tot een aangename roes intreedt.

2. Leg een kilo américain preparé in de kelder. Na een dag of tien kunt u hem voor de eerste keer voorzichtig scheren en de aldus bekomen substantie oproken. U kunt dit een paar keer herhalen. Opgelet: de dag dat de américain u al op de keldertrap tegemoet komt, is het raadzaam een verse kilo aan te leggen.

3. Blaas in uw eentje achtereenvolgens vijf fietsbanden, zes condooms, drie kinderzwembaden, twee opblaasbare Guy Mortiers en de legendarische festival-Bert op. (The hard way: tracht een gevuld waterbed aan flarden te blazen.)

4. Masturbeer acht keer heftig na mekaar en trakteer uzelf na iedere beurt op een flinke punt crème-au-beurre of fruityoghurt van een goed jaar. Handen niet wassen verhoogt de opwinding.

5. Steek in elk neusgat een forse homp camembert en ga vervolgens een uurtje in de zon zitten.

6. Draag vierentwintig uur de leesbril van uw grootvader.

7. Blijf twaalf uur op een draaitafel staan (begin met 33 toeren; gevorderden zetten de schakelaar op 78 toeren).

8. Geef het tuinhek, het hondehok, de voorgevel en al uw fruitbomen op één namiddag een verse beurt met carboline. Sabbel af en toe even op uw borstel.

9. Besteed bij de samenstelling van uw maaltijden altijd aandacht aan de bewaarmiddelen en kleur- en smaakstoffen in het voedsel. Combinaties die het proberen waard zijn: tweehonderd gram aardbeienconfituur (E1, E33, E65), een pot ingemaakt augurken (E37, E17, E20) en een liter wijn (E5, E19, E34) voor beginners; een halve kilo bruine bonen (E12, E15, E23), dertig zure beertjes (E234, E12) en twee glazen ketchup (E34, E45, E124) voor gevorderden.

10. Ontkalk uw koffiezetapparaat en ze met de doorgelopen vloeistof een pot verse koffie.

11. Ga in de bioscoop altijd op de eerste rij zitten, met de knieën tegen het doek. Filmtips: '2001: A Space Odyssey', 'Sissy' en 'Gaston en Leo in Hongkong'.

12. Draag drie maanden lang hetzelfde paar sokken. Trek er vervolgens een krachtige bouillon van. (U hoeft ze er niet voor uit te doen).

13. Scheer al uw haar af en knijp een volledige tube spierzalf op uw schedel uit. Goed inwrijven.

14. Zorg ervoor dat u de hik krijgt en tracht hem enige dagen te houden.

15. Breng drie krachtig knellende inmaakpot-elastieken rond uw voorhoofd aan en ga onverstoord door met uw gewone activiteiten.

(Humo 2815, 18 augustus 1994)