Levenslessen van Boef, onze favoriete middeleeuwer

Voor zij die zich het afgelopen jaar schuilgehouden hebben onder een steen ergens in het Zoniënwoud: Boef is, zo beweert men althans, een rapper die razend populair is bij de Nederlandse jeugd. ’s Mans zangkunsten beperken zich tot de imitatie van iemand die vloekend een hardnekkige rochel uit zijn keel probeert te krijgen, met teksten die de inhoud en intelligentie hebben van een luchtballon, maar het geheel is wel in catchy deuntjes verpakt.

Soit, kwaliteit terzijde; de knul heeft zopas zijn al redelijk dubieuze imago nog dieper in de shit gedraaid door enkele vrouwonvriendelijke uitspraken: hij kreeg een lift van een paar jongedames die naar zijn mening te kortgerokt en bedronken waren om nog halal te zijn, en hij noemde hen kechs – Arabisch voor hoeren. Niet bepaald verstandig in #MeToo-tijden, denken wij zo. Hij haalde zich heel wat kritiek op de hals, die hij in een volgende meesterzet aanwakkerde tot een orkaan: in plaats van zich te verontschuldigen, gaf hij de volgende reactie.

‘Ik heb mensen boos gemaakt omdat ik "kech" zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech.’

Wij zijn in ieder geval verbaasd – hoe kan iemand met zo’n middeleeuws vrouwbeeld functioneren in onze maatschappij? Hoe kan een dergelijk schepsel überhaupt nog bestáán? Even kort door zijn teksten neuzen, en we zijn heel wat wijzer. Boef, ondanks zijn ondervoede sprinkhaansmoel en dito lichaam, heeft intussen een harem van zo’n driehonderd vrouwschepsels uitgebouwd. Dat zijn natuurlijk uitsluitend teven, sletten en hoeren die op zijn fortuin uit zijn, beweert hij. Ja, als we zijn versie van de feiten mogen geloven, vormen zijn concerten vrouwelijke vleeshopen, krioelt het in de backstage van de groupies, staan de toiletdames elkaar haast te wurgen om de wc na zijn bezoek schoon te mogen maken. En toch, ondanks de vrouwelijke overvloed in zijn kelder heeft hij een ongezonde obsessie met alle moeders, zusters, vriendinnen en nichten van zijn luisteraars – als we hem moeten geloven, neukt hij ze allemaal. Een ongezonde en weinig hygiënische obsessie, quoi.

Wat voor levenswijsheden kunnen we nu uit zijn oeuvre puren? Als we één ding leren uit zijn muziek, is dat wel het idee dat vrouwen niets mogen uitspoken, tenzij met hem. Ze mogen drinken, maar alleen met hem. Ze mogen dansen, maar alleen met hem. Hij is apetrots dat ze zijn banaan likken (een echte quote uit ‘Habiba’), maar dan zijn het wel hoeren. Ze moeten allemaal zijn muziek kopen en naar zijn geblaat komen luisteren, maar ook dan zijn het hoeren. Ze moeten hem gehoorzamen, maar ook dan zijn het hoeren. Hij probeert intussen alles te bevruchten in een straal van honderd kilometer – onze hypocriet-detector slaat tilt, maar daar hoeft niemand verbaasd om te zijn.

Als we op zijn teksten afgaan, is Boefs droomvrouw iemand die uitsluitend bestaat om hem te dienen, met een ketting vastgekluisterd aan de haard, gelukkig voorzien van voldoende bewegingsvrijheid om de voordeur te openen en zijn online bestelde bontjassen in ontvangst te nemen. Toch vragen we ons af (A) of de brave jongen ooit al een deftig, diepgaand gesprek gevoerd heeft met een vrouw (B) hoe het moet zijn om zonder twee werkende hersenhelften door het leven te gaan (C) waarom iemand die jongen nog serieus neemt.

Boef probeerde zich later overigens te verdedigen door te zeggen dat andere rappers wel mogen zingen over bitches, maar dat hij nu afgerekend wordt op één woord dat niet eens in zijn teksten voorkomt. Kijk, Boefje, het is één ding om te zingen over hoeren en teven – dat kan zelfs de politiek correcte zedenpolitie door de vingers zien als iets dat lijkt op artistieke vrijheid, ook al is er in Boefs geval amper sprake van iets artistieks. Het is iets heel anders om zo’n walgelijk denkbeeld ook in het dagelijks leven te hanteren. De meeste rappers spelen een personage, een overdreven stoere (op het komische af) versie van zichzelf, maar zijn vanbinnen goede of tenminste niet al te kwaaie kerels. Als dan blijkt dat Boef dat ranzig gezeik ook méént, dan bevinden we ons in een heel andere dimensie. Dan valt het masker van zijn personage af.

Dat is misschien de oorzaak van de hele mediastorm: men zocht al een stok om de hond mee te slaan, maar hij gaf een heel wapenarsenaal. Eigenlijk maar goed ook – hopelijk is hij nu voor lange tijd uit de spotlight. We kunnen in ieder geval niet wachten op de comeback-hit met de lyric Boef is terug / draai nooit je rug / ik steek de haters neer en ik verdien nog meer.

Bekijk hier Boefs meesterwerk 'Habiba':