Af en toe is het leven een enigma en wordt u geconfronteerd met vragen waar u maar geen antwoord op lijkt te vinden. Sommige mensen zoeken dan heil in de Bijbel of meer wetenschappelijk verantwoord werk, maar soms schieten ook zij tekort. Gelukkig is er dan het internet waar er op letterlijk elke vraag een antwoord te vinden is. Reddit was zo vriendelijk om de meest prangende vragen mét antwoorden op te lijsten.