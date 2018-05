Humo Horoscoop 21 mei - 27 mei 2018

Het leven een onvoorspelbare box of chocolates ? Onzin! Trotseer sterren, planeten en heikele hemellichamen met Humo's wekelijkse horoscoop. Wordt het deze week voor- of rampspoed? Lief of leed? Pest of de cholera? Humo zag helder en las voor u de hemel.

Ram

Gezondheid: Je hebt volgens de dokter dan wel geen glutenallergie, maar het kan ook geen kwaad om ze te vermijden. Net als lactose, suiker, graanproducten, en alle voedsel gekocht op een donderdag.

Werk: Een goed idee zal je carrière een duwtje in de rug geven. Of dat ook in de goede richting is, dat zien we volgende week wel.

Liefde: Het is geen schande om alleen te sterven, beste Ram. Maar wel triest.

Stier

Mercurius staat in jouw teken deze week, en dat terwijl de maan driftig rondjes draait en Venus daar gewoon weer wat nutteloos hangt te hangen! Kan niet anders dan goeds betekenen!

Gezondheid: Verandering kan ook goed zijn, Stier. Vooral als het op ondergoed aankomt. Geloof ons. Alsjebliéft.

Liefde: Ja, je bent zogezegd ‘gelukkig’ getrouwd. Maar wees eerlijk, wie doet het niét tegenwoordig?!

Tweelingen

Liefde: Er bloeit iets moois, Tweeling! Netelroos, helaas. Maar toch.

Werk: Ja, het wordt toch tijd dat je dat eens vindt.

Gezondheid: Een defect stopcontact kan je best niet herstellen met een schroevendraaier.

Kreeft

Zo lichtgeraakt, Kreeft! Lach wat meer als je bij je partner bent en vat niet alles op als kritiek! Niet elke opmerking die je krijgt is bedoeld om je aan te vallen.

Werk: Ga je dàt dragen naar je vergadering?! Moedig.

Gezondheid: Nee, Bol.com levert nog geen brood aan huis, luilak.

Leeuw

Liefde: Ze heeft een emoticon gebruikt in jullie mailverkeer! Emoticons zijn nòòit onschuldig!

Gezondheid: Het is niet de bedoeling dat het brandt, nee. Een dokter kan je verder helpen.

Werk: Maakt niet uit of het voor ‘Kom op tegen kanker’ is of niet, Frank Deboosere. Mannen die in groene spandex naar het werk komen zouden gearresteerd moeten worden.

Maagd

Liefde: Maagden getrouwd met een Stier maken zich onnodig zorgen. Er zijn tal van redenen waarom een hemdskraag naar ordinair parfum kan ruiken.

Werk: Maak eens een grapje op het werk om de sfeer te verlichten. Een mopje over de kleren van je Kreeft-collega kan al wonderen doen!

Gezondheid: Misschien toch dat onsmakelijke vlekje maar eens tonen aan een dermatoloog.

Weegschaal

Liefde: Je jaloerse kantje toont zich weer, Weegschaal. Al is dat in jouw geval misschien niet helemaal onterecht.

Werk: Je mag dan wel besluiteloos zijn, het is sociaal not done om op het werk twee verschillende schoenen te dragen.

Gezondheid: een testament laat je best opstellen bij een notaris.

Schorpioen

Werk: Let op, die Tweeling op het kantoor gaat iets doms doen met een schroevendraaier. Wordt vast lachen.

Gezondheid: Dat je voortdurend loopt te niezen is geen schande, maar rondgaan met je zakdoek om trots het resultaat te tonen kan ook niet de bedoeling zijn.

Liefde: In godsnaam, Schorpioen, ze is je nicht.

Boogschutter

Liefde: ‘Overspel’ is zo’n lelijk woord. Noem het liever ‘simultaan monogaam’, dat begrijpt ze misschien wél.

Werk: Boogschutters met een terminaal zieke baas kunnen binnenkort een promotie verwachten!

Gezondheid: Je schaamhaar trimmen doe je best boven een krant. En voor de hygiëne ook liefst niet met de keukenschaar.

Steenbok

Wees eens eerlijk, Steenbok: hoe verschilt jouw sterrenbeeld eigenlijk van een Ram? Vier poten, horens, stinkt een uur in de wind... Nee, niet boos worden, Steenbok. Het is niet onze schuld dat je geen origineel sterrenbeeld hebt.

Liefde: Zie Ram.

Werk: Zie Ram.

Waterman

Pech, Waterman. Financieel zit het deze week niet mee.

Liefde: Goed nieuws! De deurwaarder is een knappe gast!

Werk: Watermannen die deze week te gast zijn in ‘Gert Late Night’ lopen risico om ingezet te worden als attribuut in een niet heel relevant drijvend egoproject. Wees op je hoede!

Vissen

Liefde: Geef toe, als je in een horoscoop moet lezen hoe het met je liefdesleven gaat kàn het niet al te best gaan.

Werk: Het kan ook toeval zijn dat er op je werkplek een vacature openstaat voor exact dezelfde functie als de jouwe, maar als je collega’s angstvallig oogcontact vermijden is er misschien meer aan de hand.

Gezondheid: Let voortaan toch maar op met grasmaaiers, Vissen. Gelukkig heb je nog negen tenen.