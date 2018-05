Het leven zit vol verrassingen en u kunt maar beter voorbereid zijn. Schreeuwende beren, extreemrechtse familieleden of masturberende agenten... Dat soort ongelukken zit in een klein hoekje. Of dat is toch wat de mensen achter 'Paperback Paradise' gedacht moeten hebben toen ze een serie parodieën op jongerenboeken maakten. Laat ons eerlijk zijn - wie had er niet graag een boek over een teelbalplaneet gelezen?