Humo Horoscoop 5 juni - 11 juni 2018

Het leven een onvoorspelbare box of chocolates? Onzin! Trotseer sterren, planeten en heikele hemellichamen met Humo's wekelijkse horoscoop. Wordt het deze week voor- of rampspoed? Lief of leed? Pest of de cholera? Humo zag helder en las voor u de hemel.

Vissen

Goed nieuws, Vissen! Er bestaan blijkbaar praatgroepen voor mensen met jouw probleem op liefdesvlak. Gewoon ‘Incel’ opzoeken en klaar. Gezondheid: Afgaand op al je andere Google-zoekopdrachten is er vooral op geestelijk vlak verbetering mogelijk.

Ram

Alwéér een blessure op het werk, Ram! Gebruik deze week in de lappenmand om na te denken over de rest van je carrière. Gezondheid: Ga je op doktersbezoek, neem dan zeker al je lichaamsdelen mee voor een grondige diagnose. Reizen naar Rusland doe je op eigen risico.

Stier

Je gedrevenheid en koppigheid op liefdesvlak zullen deze week niet veel opleveren, Stier. Een contactverbod is een contactverbod. Geld: Je zal er ook financieel wel bij varen eens je het vorige aanvaardt. Advocaten zijn duur.

Tweelingen

Een week van verontschuldigingen dient zich aan, Tweelingen: ‘Sorry voor dat gebroken glas’, ‘Sorry voor die bloedneus’, ‘Sorry voor dat blauwe oog’, ‘Sorry dat ik je bedreigde met dat vleesmes’... Begin er snel genoeg aan: werk aan de winkel! Geld: Nee, hier kan je je niet uit kopen.

Kreeft

Het loopt op liefdesvlak al een tijdje van een leien dakje voor verliefde Kreeften, maar één blik op de sterren doet vaststellen dat het deze week toch een tikje minder zal zijn. Tja, zo gaat dat nu eenmaal in een polyamoreuze relatie, Kreeft: nu is het weer de beurt aan een ander.

Leeuw

Een goed idee zorgt ervoor dat je deze week een stapje voor hebt op je collega’s. Zolang niemand erachter komt dat je je idee eigenlijk gejat hebt van die ene stille medewerker, pluk je de vruchten van je inventiviteit! Gezondheid: Helaas steel je deze week ook ergens een verkoudheid.

Maagd

Let op, iemand probeert je deze week om de tuin te leiden. Let op: niet élke mail die je in je postvak krijgt spreekt de waarheid. Zeker niet die waarvan je de afzender niet kent en die over gevechtsvliegtuigen gaan. Werk: Iedereen lacht je uit, maar wél achter je rug. Attent!

Weegschaal

Je zorgt voor spanning in je relatie door je vriendin een vaginacorrectie cadeau te doen. Wees voorbereid op een week vol pruillippen. Gezondheid: Voorzichtigheid is noodzakelijk voor wie in het containerpark een doos oude boemerangs probeert weg te gooien.

Schorpioen

Voor deze week voorspelt de spreidstand van Saturnus en Uranus een grote kans op identiteitsdiefstal, maar Schorpioenen die niet zo’n interessant leven leiden en eigenlijk eerder losers zijn hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Gezondheid: Je hebt genoeg koffie gehad als je handen te hard beven om nog een volgende pot te zetten.

Boogschutter

Een high five die niet beantwoord wordt door je collega’s kan je nog altijd maskeren door je hand vervolgens nonchalant door je haar te halen. Extra tip: werkt wel alleen als je haar hebt. Geld: Volgens onze boekhouding moet je ons nog vijf euro. Gezondheid: Tot we onze vijf euro terugkrijgen voorspellen we je helemaal niets meer, klaploper.

Steenbok

Het ziet er een bijzonder vruchtbare week uit op liefdesvlak, Steenbok! Al kunnen we ons ook vergissen: we hebben deze week de toekomst proberen te voorspellen aan de hand van een stapel matrassen. Makkelijk is anders. Gezondheid: die grijze vlek op de matras van Dendoncker wijst op een naderende migraineaanval. Of op een lottowinst, we zijn er nog niet helemaal uit.

Waterman

Die scheet in de lift was dan misschien wel geen zegen voor je populariteit op het werk, maar zie het zo: iedereen in het bedrijf weet nu wel wie je bent. Èn je hebt er een bijnaam aan overgehouden! Gezondheid: Als dat het enige is waar je je zorgen over maakt heb je niets te klagen, Liftwind.