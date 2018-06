Humo Horoscoop 12 juni - 18 juni 2018

Het leven een onvoorspelbare box of chocolates? Onzin! Trotseer sterren, planeten en heikele hemellichamen met Humo's wekelijkse horoscoop. Wordt het deze week voor- of rampspoed? Lief of leed? Pest of de cholera? Humo zag helder en las voor u de hemel.

Vissen

Verliefde Vissen hebben deze week nood aan wat tijd met hun partner. Trek er eens een weekje samen op uit: Barcelona, Rome, Parijs… Trek je niets aan van de kinderen, een vijfjarige is tegenwoordig even redzaam als een volwassene. Met al die iPads en zo.

Ram

Na een zomers weekend begin je aan de nieuwe week met het enthousiasme van een beerkar die het in de bebouwde kom op een ontploffen heeft gezet: spetterend én met een mooi bruin kleurtje! Gezondheid: De bijbehorende geur imiteer je dan weer beter niet.

Stier

Je doet er deze week alles aan om de aandacht van je Uitverkorene te trekken. Overdrijf echter niet: niemand houdt van een aandachtshoer. Gezondheid: Zorg met dit weer voor zonnemelk van een hoge factor. In één teug leegdrinken voor het beste resultaat.

Tweelingen

Mannelijke Tweelingen gedragen zich deze week alsof ze Gods persoonlijke geschenk aan de vrouw zijn. Onthoud echter, heren: de meeste ongewenste geschenken worden gewoon weer ingeruild de dag erna. Gezondheid: Veiligheidsgordels zijn geen modeverschijnsel.

Kreeft

Je hoeft niet te wachten tot je dood bent om je lichaam aan de wetenschap te schenken. Vooral niet als je de extra punten kan gebruiken op het examen en de docent Biologie er nog wel oké uitziet. Geld: Wees niet bang om deze week eens een uitnodiging af te slaan, Kreeft. Uiteindelijk is een ‘Uitnodiging tot betalen’ ook maar dat: een uitnodiging.

Leeuw

Een kantelmoment zal zich deze week opdringen, Leeuw. Helaas voor jou zal dat zijn op de E40 ter hoogte van Ternat. Aanschuiven richting Brussel vanaf Aalst, hou rekening met vertragingen tot een uur.

Maagd

De sterren voorzien deze week heibel op het werk. Misschien is het toch beter als je je Twitter-account voortaan als privé instelt. Gezondheid: Als je opvallend veel spookrijders tegenkomt ben jij wellicht het probleem.

Weegschaal

Je ziet alles de laatste tijd in zwart-wit, en dat zorgt voor veel frustratie bij je geliefden. Dat je kleurenblind bent is geen excuus: herpak je! Werk: Als je na twee keer ‘Pardon?’ je collega nog altijd niet verstaat is het beter om gewoon te lachen en te knikken.

Schorpioen

Je zal deze week een droom werkelijkheid zien worden. Jammer genoeg is het die droom waarin je zonder broek op kantoor verschijnt. Liefde: Alles snor, helaas voor vrouwelijke Schorpioenen ook letterlijk. Probeer de haartjes eens te bleken voor je tot epilatie overgaat.

Boogschutter

Neem deze week eens een kussen mee naar het kantoor, Boogschutter. Beter voor je rug, en tijdens de middagpauzes kan je er naar hartenlust in schreeuwen zonder je collega’s te storen. Dàt lucht op! Liefde: Zolang er bij de dames aan het Noordstation gestaakt wordt is er geen verbetering in zicht.

Steenbok

Deze week wordt er een wel erg directe vraag gesteld aan jou. Oefen alvast de volgende woorden in: ‘Dat was al toen ik aankwam’. Gezondheid: Zitten is het nieuwe roken, Steenbok. Zonder de longkanker, het gedurige stinken, en de bakken geld die het kost. Maar toch.

Waterman

Een duizendtal academici zullen deze week roet in het eten gooien en je ideeën op de korrel nemen. Koppig als je bent, blijf je echter bij je standpunt. Werk: aan de winkel. Gezondheid: dank u.