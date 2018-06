Humo Horoscoop 19 juni - 26 juni 2018

Het leven een onvoorspelbare box of chocolates? Onzin! Trotseer sterren, planeten en heikele hemellichamen met Humo's wekelijkse horoscoop. Wordt het deze week voor- of rampspoed? Lief of leed? Pest of de cholera? Humo zag helder en las voor u de hemel.

Vissen

In je bedrijf worden deze week maatregelen genomen om pesten op het werk tegen te gaan. Probeer oprecht blij te lijken als dat meegedeeld wordt door de baas, en zoek voor je eigen veiligheid toch maar een andere kantoorbezigheid dan Dikke Danny van IT stangen.

Ram

Ook deze week zitten jonge Stieren krap bij kas. Maar onthoud: zolang je het maar met veel overtuiging een ‘staycation’ noemt is te weinig geld hebben om op reis te gaan uitermate hip.

Stier

Je doet er deze week alles aan om de aandacht van je Uitverkorene te trekken. Overdrijf echter niet: niemand houdt van een aandachtshoer. Gezondheid: Zorg met dit weer voor zonnemelk van een hoge factor. In één teug leegdrinken voor het beste resultaat.

Tweelingen

Een moeilijke week voor Tweelingen: ze zien alles onscherp en riskeren daardoor verzeild te raken in allerlei misverstanden en onveilige situaties. Snel, naar de opticien voor er ongelukken gebeuren! (Sterrenbeeld gesponsord door Hans Anders)

Kreeft

Alleenstaande Kreeften kijken deze week raar op wanneer ze een laat en bovendien anoniem opgestuurd vaderdagcadeau krijgen. Je raadt het al: tijd om alle bedpartners van het laatste jaar weer eens te overlopen.

Leeuw

De collega’s verkeren in een opperbeste bui, maar Leeuwen kunnen het deze week niet opbrengen om mee te vieren. Vooral niet die Leeuwen die niet uitgenodigd zijn voor het plezier en Laurent Ciman heten.

Maagd

Maagden van Panamese afkomst krijgen het vanaf begin deze week zwaar te verduren op het werk en daarbuiten. Vreemd! Misschien eens nadenken over wat je de laatste tijd zoal fout hebt gedaan?

Weegschaal

Wat een ongelofelijk toeval, Weegschaal: uit alle miljarden mensen die in de voorbije honderdduizenden jaren deze aardbol bevolkt hebben, heb jij het voorrecht om tegelijk én in dezelfde ruimte te bestaan als die ene irritante collega tegenover je die zo luid kauwt tijdens de middagpauze. Probeer tolerant te zijn.

Schorpioen

Een moeilijke week, Schorpioen: op woensdag kom je te weten dat je geheime internetliefde eigenlijk een Russische chatbot is die gewoon uit is op het nummer van je Visa-kaart. Denk goed na of je toekomst wel echt bij Katinka ligt.

Boogschutter

Boogschutters met ambitie ruiken een kans op promotie deze week: probeer je baas te tonen hoe onverschrokken je bent door te kiezen voor het urinoir naast het zijne en tijdens het lozen onafgebroken oogcontact te houden.

Steenbok

Zware week voor de Steenbok: na een zware nacht ben je opgestaan met het kapsel van Neymar. Tegenvaller, maar zolang je je niet gaat aanstellen zoals hij valt er misschien nog wat te redden.

Waterman

Goed nieuws, Waterman. Vanaf woensdag zal Neptunus namelijk in retrograde zijn in het deel van je sterrenbeeld dat verantwoordelijk is voor je welbehagen. Dat staat er echt, ja. Nee, wij weten ook niet wat het betekent - we hebben deze horoscoop ook maar gepikt uit de Elle.