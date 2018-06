Humo Horoscoop 27 juni - 3 juli 2018

Het leven een onvoorspelbare box of chocolates? Onzin! Trotseer sterren, planeten en heikele hemellichamen met Humo's wekelijkse horoscoop. Wordt het deze week voor- of rampspoed? Lief of leed? Pest of de cholera? Humo zag helder en las voor u de hemel.

Vissen

Wees voorzichtig met die tricolore spiegelhoesjes: als ze niet muurvast zitten durven ze soms wegwaaien tijdens het rijden, met mogelijke ongelukken tot gevolg. Werk: er zijn maar een paar situaties waarin een mens mag liegen, en een collega die een lelijke baby komt tonen op de werkvloer is daar één van.

Ram

Op het werk ben jij de Panama van dienst: populair om je eens mee in te laten en goed voor het zelfvertrouwen, maar uiteindelijk blijf je zelf altijd gedemotiveerd achter. Liefde: Je voelt je geïnspireerd en krijgt het idee om een seksdagboek bij te houden. Een prima idee! Nu nog een seksleven.

Stier

Wees niet zo streng voor jezelf en gun jezelf ook eens iets, Stier. Stel dat uitstapje naar Planckendael bijvoorbeeld niet te lang meer uit: enerzijds verdien je het gewoon, en anderzijds zijn er misschien geen dieren meer over om naar te gaan kijken als je je niet haast.

Tweelingen

Slecht nieuws: er komt sleet op je openingszin. Hij is nog altijd grappig, ja. Maar denk eens na, er bestaan vast wel genoeg subtiele alternatieven voor ‘Ik ben mijn bril thuis vergeten, wil jij anders op mijn gezicht zitten?’

Kreeft

Single Kreeften moeten ook deze week in hun eentje zien door te komen, ondanks hun verwoede versierpogingen. Voel je je toch wel erg eenzaam? Trek je dan op aan wat Michy Batshuayi ons leerde tegen Tunesië: als je maar blijft proberen gaat hij er ooit wel eens in.

Leeuw

Je vorige poging om een stapje in de vrije wereld te zetten liep dramatisch af: je maakte je allesbehalve populair bij je omgeving, en je drang naar uitbreken werd onmiddellijk afgestraft. Denk goed na over wat je volgende stap is, Leeuw: je hebt niet veel krediet meer.

Maagd

Je voelt je deze week buitengesloten op liefdesvlak: des te erger omdat je door het raam je vriend voor de tv kan zien zitten, en hij overduidelijk alleen maar doét alsof hij je niet hoort rammen op de deur. Dat vervloekte WK!

Weegschaal

Let op je passen op het werk, Weegschaal. Er zijn kapers op de kust. Zo is het bijvoorbeeld een slecht idee om de assistente van de baas blindelings te vertrouwen: ze heeft een agenda. Geld: als je nù nog moet beginnen investeren in Bitcoin, laat dan maar.

Schorpioen

Je valt deze week op je gezicht nadat er een verloren spiegelhoes van de Rode Duivels tussen je fietswiel draait. Werk: goed nieuws voor Schorpioenen die bij de NMBS werken, zij kunnen voor de zoveelste keer uitkijken naar een verlengd weekend!

Boogschutter

Je partner foetert opvallend veel op je. Weet echter dat dat niet is omdat jij iets verkeerd hebt gedaan, maar omdat hij of zij eigenlijk zichzelf verwijt. Omdat ze ooit met jou een relatie begonnen zijn, bijvoorbeeld. Wees geduldig.

Steenbok

Gaan samenwonen met je geliefde is een grote stap. Behandel die dan ook met de nodige voorzichtigheid en stel jezelf eerst de volgende vragen: is jullie relatie wel sterk genoeg? Wat als de verliefdheid uitdooft maar je nog altijd verder moet met elkaar? En waar zal je je voortaan afzonderen om stiekem scheten te laten zonder dat de ander het hoort? Stof tot nadenken, Steenbok!

Waterman

Je bent deze week extra opmerkzaam voor mogelijke verborgen boodschappen. Het zou namelijk goed kunnen dat er binnenkort geheime informatie jouw kant uitkomt! Gezondheid: een moeilijke week want - in godsnaam, help mij, ik word vastgehouden in de kelder van de Humo-redactie en ze dwingen mij dag in dag uit deze onzin neer te schrijven, ik krijg alleen droog brood en water, stuur hulp en laat mijn familie weten dat ik dddddddddgzqrhhhhhhh Geld: normaal. Gezondheid: normaal. Alles normaal. Niets te zien hier. Doorlopen. Tot volgende week.