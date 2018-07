Humo Horoscoop 4 juli - 11 juli 2018: de Rock Werchter-editie!

Het leven een onvoorspelbare box of chocolates? Onzin! Trotseer sterren, planeten en heikele hemellichamen met Humo's wekelijkse horoscoop. Wordt het deze week voor- of rampspoed? Lief of leed? Pest of de cholera? Humo zag helder en las voor u de hemel.

Vissen

Ja, Vissen: Werchter draait nog altijd in de eerste plaats om de muziek. Maar niemand houdt van betweters, en vooral niet van betweters die het nodig vinden om tijdens élk concert ‘interessante weetjes’ over de band in het oor te brullen van eender wie het ongeluk heeft in de buurt te staan. Hou je je gemekker toch vol, dan zal je beginnen lijken op de processierups: ongewenst op festivals, en irriterend.

Ram

Ze lachten allemaal toen je midden februari met een bak Duvel en een flinke spade naar Werchter trok, Ram. Maar je bent een volhouder, en dankzij je waterdichte plan, je engelengeduld, en wat graafwerk ben jij straks de populairste op de wei. Mits wat aanleg voor zaken kan je zelfs nog munt slaan uit je inventiviteit - want drankbonnen zijn voor losers zonder spade.

Stier

Die bordjes waarop je allerlei ongein kan pennen in zwarte stift zullen ook dit jaar een voltreffer zijn, maar onthoud wel dat er misschien beter dingen zijn om wereldkundig te maken dan je eigen gsm-nummer. Het komt ook wat over als een festivalorganisator die op het laatste nippertje z’n headliner ziet afzeggen met een gebroken been: wanhopig.

Tweelingen

Een buikje, een grijstint hier en daar, een geheugen vol gaten. Je kan er nog maar moeilijk omheen, Tweeling: je wordt een dagje ouder. Maar laat niemand je vertellen dat je daardoor geen plaats meer hebt op een festival. Als George Ezra vier jaar na ‘Budapest’ ook nog altijd op Werchter mag komen staan, dan jij ook.

Kreeft

Op zich was het een slim idee om je dag thuiswerk te gebruiken om stiekem naar Werchter te trekken tijdens de kantooruren, Kreeft. Alleen jammer dat je op een bepaald moment een telefoontje zal krijgen van de baas. Dat lawaai om je heen kan je misschien nog wel verklaren (‘De radio thuis staat wat luid’), maar die dronkenlap om je nek die ‘HOEREUH’ schreeuwt in de hoorn: dat wordt moeilijker.

Leeuw

Op een festival kan iedereen een lief opdoen, Leeuw. Lelijke donders als jij dus ook - zolang je maar over een ijzersterk gevoel voor timing én een goede openingszin beschikt. Als we een voorzet mogen doen: ‘Mijn ex-vriendinnen noemen me niet voor niets nog altijd Nacer Chadli, schatje: ik wacht ook altijd tot de allerlaatste minuut om zelf te scoren.’

Maagd

Je wordt dit weekend wakker met een vreemde man in je bed. Goed gedaan, Maagd! Helaas gaat het om een bezopen lelijkaard die in het donker van de camping over je tentharingen is gekukeld en frontaal op je tent is geploft. En het is een Hollander. Hoe het verhaal verder gaat, hangt van jou af.

Weegschaal

Laat al die losers maar op de tonen van ondermaatse muziek peperdure brol in hun gezicht proppen: jij, een slimme Weegschaal, weet wel beter. Jij bent immers zo iemand die naar Werchter gaat ‘voor de sfeer van de camping’. Dat andere festivalgangers je er het hele weekend op zullen wijzen dat je dat evengoed in Blankenberge kan gaan doen, waar je misschien wél over een deftige douche en wc zou beschikken, deert je niet.

Schorpioen

In het nieuws onlangs: maar liefst één op zes vrouwen zou op festivals al te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Ontstellend is dat, maar voor een grijpgrage engerd als jij is dat natuurlijk goed nieuws: dat betekent dat je tijdens het graaien in de moshpit nog altijd vijf kansen op zes hebt dat je nieuw vlees tegenkomt. Viezerik.

Boogschutter

Het kan soms moeilijk zijn om je liefde te verklaren aan die ene, en dan vooral op oorverdovende festivals waar je je Uitverkorene niet eens degelijk kan trakteren met die peperdure drankbonnen. Schrijf daarom je boodschap in zonnecrème wanneer hij of zij aan jou vraagt om hulp bij het insmeren. Een groteske lul met stippellijn of iets dergelijks brengt de boodschap wel over

Steenbok

Strubbelingen in het vooruitzicht dit weekend: Steenbokken krijgen op de camping kritiek te slikken omdat ze volgens een omstander bier zouden verspillen met hun wilde spelletjes. Geef de criticaster in kwestie lik op stuk, en wijs die trut er kordaat op dat het maar Cara is.

Waterman

Vertwijfeld sta je met je alcoholstift naar je lege bordje te kijken: had je vorige maand toch maar wat beter je grammatica geblokt, Waterman, dan zou je nu niet zo bang zijn om voor het oog van heel kijkend Vlaanderen een schrijffout in de lucht te steken bij The Killers. Maak je toch een fout, wijs er dan op dat dingen verkeerd schrijven - ‘Kijk naar Chvrches! En Pvris!’ - gewoon hip is tegenwoordig.