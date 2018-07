Humo Horoscoop 12 juli - 18 juli 2018

Het leven een onvoorspelbare box of chocolates? Onzin! Trotseer sterren, planeten en heikele hemellichamen met Humo's wekelijkse horoscoop. Wordt het deze week voor- of rampspoed? Lief of leed? Pest of de cholera? Humo zag helder en las voor u de hemel.

Vissen

Raar is dat: deze week willen je croissants maar niet rijzen en blijft je Boursin de hele tijd beschimmelen. Zou het misschien karma zijn, en iets te maken hebben met die prachtploeg die je daarnet uit het WK geknikkerd hebt met je antivoetbal? Het zou zomaar eens kunnen.

Ram

Wakker worden, Ram: niets vergeten deze week? Jawel, je tent staat nog op de camping van Werchter! Naast je lege koelbox, dat gestolen winkelkarretje en je lege bakken Jupiler! Verdorie, snel daarheen!

Stier

Deze werkweek gaat verbazingwekkend snel voorbij - je zal tegen het weekend zelfs amper het gevoel hebben dat je gewerkt hebt! De sterren staan werkelijk op één lijn wat betreft je professionele leven! Of misschien is het gewoon omdat je treinconducteur bent.

Tweelingen

Vreemd bericht van de sterren: je raakt deze week slaags met een opgeblazen brulkikker met raar kapsel die probeert voor te steken terwijl je in de wachtrij staat in een Brusselse McDonalds. Helaas voor jou heeft hij een boel lijfwachten mee die je zullen vloeren voor je z’n rare teint van oranje naar blauw kan slaan. Wees voorbereid.

Kreeft

Zie de voorspelling voor Stier, maar dan met één woordje verschil: ‘cipier’.

Leeuw

Je gaat nogal laks om met je agenda, en dat zal zich deze week eindelijk wreken. Als je dus straks in Werchter een perfect plaatsje gevonden hebt om Nick Cave te zien en je ziet plots die draken van BLØF het podium opwandelen, dan heb je je van week vergist. Maak dat je weg bent. Maak dat je weg bent.

Maagd

Het jubelverhaal over de succesvolle redding van de Thaise voetballertjes doet je stilstaan bij je liefdesleven, want hoelang is het wel al niet geleden dat jij nog eens iemand in joùw grot mocht verwelkomen? Neem actie, Maagd!

Weegschaal

Je slaagt er maar niet in om de week door te komen zonder meer uit te geven dan gepland. Je hebt een gat in je hand, Weegschaal. Maar onthoud: beter zo dan omgekeerd.

Schorpioen

Nu het WK op de laatste benen loopt heb je veel moeite om je aan te passen. Ja, de Tour is er ook nog. En ja, ook daar is Karl Vannieuwkerke nooit ver weg. Maar het zal nog wel even duren voor je niet meer ‘Schwalbe!’ naar het scherm roept bij elke valpartij in het peloton.

Boogschutter

Boogschutters met een belangrijke afspraak zijn deze week bang om te laat te komen. De oplossing: draag een tweede uurwerk om je andere pols. Hoe weet je het welke juist staat? Makkelijk! Het uurwerk dat achter staat heeft vertraging. Bij twijfel kan je nog altijd een derde om je enkel dragen voor een derde opinie.

Steenbok

We lezen in de sterren dat het al een tijdje geleden is dat je nog fysiek contact gehad hebt met een medemens, Steenbok. Je hebt ons medeleven, maar om ongemakkelijke situaties te ontwijken onthoud je toch maar beter dat het bij een kappersbezoek not done is om te kreunen wanneer je haar gewassen wordt.

Waterman

Voor deze week voorspelt de stand van Mars een zware hoofdpijn voor Watermannen. Hoe je die zal oplopen wordt er echter niet bijgezegd, dus draag te allen tijde een helm als je naar buiten gaat, let thuis op voor openstaande kastdeuren, en controleer met die droogte altijd of er wel genoeg water in je zwembad staat voor je duikt.