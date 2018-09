Afgelopen woensdag werden in het Europees Parlement strengere copyrightregels goedgekeurd. Achteraf barstte een storm aan protest los, omdat gevreesd wordt dat die nieuwe wetten, en dan vooral artikel 13, ook het einde betekenen van memes. Of dat ook echt zo zal zijn, is niet helemaal duidelijk, maar het internet besloot in elk geval zijn ongenoegen al te uiten in de vorm van - u raadt het nooit - memes.