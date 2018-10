Leer snel en eenvoudig koken met de geflipte kookshow van Vjèze Fur (De Jeugd van Tegenwoordig)

We leven in een maatschappij waarin door hoge werk- en tijdsdruk vaak vergeten wordt hoe belangrijk een gezonde en gebalanceerde maaltijd is. Gelukkig is er nog Vjèze Fur, die in korte video's op heldere wijze uitlegt hoe snelle en simpele gerechten klaar te maken. We serveren u graag een greep uit zijn rijkelijke aanbod.

Bekijk de volledige versies op zijn IGTV-pagina (enkel mobiel).

Verse schelpies met 'taglinioni'

'Als je schelpen stinken, moet je ze niet opeten'

Risotto met versgeplukte 'paddenstoeljen'

'Ik gebruik goedkope wijn, omdat ik gierig ben'

Herfstige Goulash met Bockbier

'Prachtig hoe al die smaken bij elkaar zijn gekomen'

Gele curry zonder calorieën

'Vervang alle ingrediënten door aardappelen'

Lekkere pittige 'silisaus'

Featuring rapper Donnie, bekend van 'Snelle Planga'.

'Japansige' vis

'Geen money? Toch willen ballen? Japansige vis!'

Roomtaart met 'bladerendeeg' en gele room

Featuring Cees Holtkamp, 'de Johan Cruyff van de bladerendeeg'.

Kreeft

'1 smaak, 1 volk, 1 prak'