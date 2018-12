Verras je geliefden deze kerst: geef eens een 'fart filter' of een 'nap sack' cadeau (fotospecial)

Kerstlijstjes! Keuzestress! Chaos in de winkelstraten! De kerstperiode is naast een gezellig samenzijn met je geliefden ook steeds een ramp voor wie niet van shoppen houdt. Dankzij het bedrijf 'Prank-O' kan dat ongemak een stuk verlicht worden, want zij bieden een hele reeks originele cadeau's aan voor jong en oud, dieren en mensen, protters en koukleumen. Disclaimer: de werkelijke 'fart filter' of 'hot lips' worden niet met de verpakking meegeleverd, maar een subtiele hint geven dat uw lief te veel scheten laat, kan u met het cadeautje wel.