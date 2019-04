Pretstraat 16: Meyrem Almaci lacht het hardst om deze sketch van 'Blackadder'

‘En we gaan nu live over naar de Pretstraat.’ Hoe zwaar en serieus het dagelijks leven van een politicus ook mag zijn, soms is er tijd voor ontspanning. Maar wat bekijken of beluisteren onze volksvertegenwoordigers om eens goed te kunnen lachen? Deze week stellen we die vraag aan Meyrem Almaci (Groen).

'Ik lach graag en veel, dat mag duidelijk zijn. Humor helpt dingen te relativeren, het helpt de sleur te doorbreken en dat is zeer belangrijk in de politiek. Ik ben zelf een enorme fan van absurde humor. Televisie als 'Monthy Python', 'The Big Bang Theory' en 'Ab Fab' brengen me steeds weer aan het lachen. Het leuke is dat dit soort humor alle sociale conventies doorkruist. Vooral de Britten zijn hier koning in.'

'Als grappigste fragment kies ik dan ook voor die typische Britse humor. Heel 'Blackadder' vind ik geweldig, maar de meest memorabele sketch is toch de intrede van Lord Flashhearts.'