Pretstraat 16: dit soort zwarte humor laat CD&V-jongeling Sammy Mahdi het hardst lachen

‘En we gaan nu live over naar de Pretstraat.’ Hoe zwaar en serieus het dagelijks leven van een politicus ook mag zijn, soms is er tijd voor ontspanning. Maar wat bekijken of beluisteren onze volksvertegenwoordigers om eens goed te kunnen lachen? Deze week stellen we die vraag aan Sammy Mahdi (CD&V).

'Zwarte humor is in de politiek allesbehalve vanzelfsprekend, omdat het snel verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Maar voor de meest foute moppen op de meest ongepaste momenten, kan je altijd bij mij terecht. Ik ben een gigantische fan van Alex Agnew. Mijn allereerste column voor De Morgen ging over hem en het belang van humor. Door met alles en iedereen te lachen, is Agnew naar mijn aanvoelen het elixir tegen haat en onverdraagzaamheid. We leven in complexe tijden en we begrijpen elkaar niet altijd even goed, maar door met elkaar en onszelf te lachen, geraken we al een stukje vooruit.'

'Dat sommigen aanstoot nemen aan zijn humor, daar zit ik niet mee in. Om het in de termen van Agnew te zeggen: in elk gezin loopt wel een domme neef rond die de clou niet snapt. Mijn favoriete fragment is het stuk over religie in Agnews zesde show ‘Unfinished Business’. Enorm lachen!'