Pretstraat 16: Sven Gatz lacht het hardst om dit soort Britse humor

‘En we gaan nu live over naar de Pretstraat.’ Hoe zwaar en serieus het dagelijks leven van een politicus ook mag zijn, soms is er tijd voor ontspanning. Maar wat bekijken of beluisteren onze volksvertegenwoordigers om eens goed te kunnen lachen? Deze week stellen we die vraag aan Sven Gatz (Open VLD).

'Het is in elke job zeer belangrijk om goed en vaak te kunnen lachen. Wat je doet mag je wel au sérieux nemen, maar jezelf vooral niet te veel. Er zijn heel veel dingen waar ik hard mee kan lachen. Wim Helsen vind ik heel goed, maar ook bij sommige sketches van ‘Wat als’ lig ik in een deuk.'

'De filmscène die me nog steeds het meest doet schateren is ‘He’s not the Messiah’ van Monty Python uit ‘The Life of Brain’. Goede humor zoals deze beschouw ik als een heel bijzondere vorm van intelligentie.'