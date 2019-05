Het verkiezingsdagboek van Dries Van Langenhove: 'Gelukkig zag niemand mijn Pikachu-gelukssokken'

Af en toe slaat Humo het dagboek open van een publieke figuur die onlangs, ten goede of ten kwade, het nieuws bepaald heeft. Zondag vroegen we aan Dries Van Langenhove , die als onafhankelijk lijsttrekker voor Vlaams Belang eerder al een gesmaakte bijdrage schonk aan deze rubriek, om het verloop van zijn verkiezingsdag nauwgezet bij te houden.

09.00u Eindelijk is het zover: de stembusslag die de toekomst en, wie weet, de geschiedenis van Vlaanderen zal bepalen. Onze charismatische voorzitter Tom van Grieken heeft me verteld dat hij deze monumentale dag zou beginnen met een bezoek aan het graf van zijn overleden moeder. Een ontroerend gebaar, vind ik, en vooral ook electoraal niet onverstandig. Omdat mijn beide ouders nog in leven zijn, besloot ik daarom deze verkiezingsdag te beginnen met een bezoek aan het graf van familiehond Pruts. Mooi is dat Pruts destijds in de achtertuin begraven werd en ik dus niet eens zover hoefde te lopen - ik kon zelfs mijn kamerjas en pantoffels aanhouden. Iets minder fijn is dat er geen enkele journalist aanwezig was om dat ontroerende moment te vereeuwigen. Wellicht lopen ze elkaar weer voor de voeten om Bart De Wever zo goed mogelijk in beeld te brengen tijdens zijn traditionele jogronde. Bah!

10.20u Tijd om te vertrekken naar het stembureau - iets later dan verhoopt, want ik heb te lang getwijfeld over welke outfit ik zou dragen op deze historische dag. Schoenen in cognac, of toch maar gewoon lichtbruine? Een marineblauw kostuum, of toch maar voor indigo gaan? Een sneeuwwit hemd of een fraai hagelwit? Hopelijk twijfelt de kiezer straks iets minder in het hokje!

11.45u Net mijn stem uitgebracht in de sporthal hier in Opwijk. Het was een waar spektakel! De journalisten liepen elkaar voor de voeten, en het kiesbureau is zelfs even ontruimd door de drukte! Mijn idee om voor mijn vertrek elke Vlaamse redactie op te bellen met de melding dat er legionella aangetroffen was in het stemlokaal heeft duidelijk geloond. Mijn gele sokken met Vlaamse Leeuw kwamen ook goed in beeld, heb ik gehoord. Dat het eigenlijk mijn gelukssokken waren met tekening van Pikachu, heb ik dan maar verzwegen. Het kan misschien helpen.

14.55u Bij het bekijken van de live-uitzendingen van de linkse leugenpers is me opgevallen dat het deze verkiezingen blijkbaar de trend is om politici te interviewen terwijl ze in de auto zitten. Natuurlijk heeft geen enkel lid van de rioolpers gevraagd om naast mij in de wagen plaats te mogen nemen, dus heb ik tijdens mijn rit naar Londerzeel - waar Vlaams Belang deze avond verzamelen blaast - mezelf dan maar gefilmd met mijn smartphone. Alles ging goed, tot ik bij het maken van buitenopnames even mijn greep loste en mijn telefoon onder de wielen van een grote bus verdween. Tot overmaat van ramp bleek het ook nog eens te gaan om de campagnebus van de N-VA. Dat zetten we ze betaald in het stemhokje!

16.45u Aangekomen te Londerzeel, waar we de verkiezingsuitzendingen verder volgen op groot scherm. De eerste uitslagen zien er érg goed uit voor Vlaams Belang. Linkse traantjes zijn nog zoeter als je ze in high definition kan volgen, haha! Ook luid gelachen telkens Tim Verheyden in beeld kwam: een zoetere wraak voor zijn persoonlijke aanvallen jegens Schild & Vrienden kan ik me niet indenken. Ik heb namelijk geleerd uit die haatcampagne: zolang Verheyden de brokstukken van mijn gsm niet terugvindt en analyseert, overkomt zoiets me geen tweede keer.

19.05u De resultaten voor Vlaams Belang zijn duizelingwekkend! En ik moet zeggen: hoewel ik als onafhankelijke op de lijst sta, voel ik me buitengewoon op mijn gemak hier op het hoofdkwartier van Vlaams Belang. Enig minpunt is dat ik voortdurend lastiggevallen word door een oudere, ietwat onverzorgde heer die blijkbaar door de beveiliging geraakt is.

20.20u Meneer Van Grieken heeft me er net op gewezen dat die oudere man Gerolf Annemans is, een boegbeeld van de partij. Ik neem alles terug.

21.05u Bevestigd! Ik behaal mijn felbegeerde parlementaire onschenbaarh- Ik bedoel, mijn felbegeerde parlementaire zitje! Hoezee! Had de bank al mijn rekeningen niet geblokkeerd om politieke redenen, ik trakteerde iedereen. Nu moéten ze mij wel ernstig nemen!

21.15u LINKSE RATTEN! ROL UW MATTEN! LINKSE RATTEN! ROL UW MATTEN!

21.20u Ik geef onze voorzitter volledig gelijk in zijn overwinningsspeech: sereen blijven is de boodschap. Groot zijn in de overwinning, en vooral onze tegenstanders niet kleineren of - erger nog - uitschelden voor het vuil van de straat, zoals links jàrenlang heeft gedaan met fiere maar teneergeslagen Vlaams-nationalisten. Kalmte bewaren, en vooral: sereniteit uitstralen.

22.30u LINKSE RATTEN! ROL UW MATTEN! LINKSE RATTEN! ROL UW MATTEN! LINKSE RATTEN! (ingekort door de redactie)