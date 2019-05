Is het #toosoon na #metoo voor Louis C.K.'s comeback?

In alle stilte is de even vergruisde als bejubelde comedian Louis C.K. bezig aan een comeback. Meer zelfs, gisteravond (dinsdag 28 mei) stond hij twee keer in een uitverkochte La Madeleine in Brussel om nieuw materiaal uit te proberen. Zijn we dan echt al klaar om de man die amper twee jaar geleden beschuldig werd van seksueel wangedrag (en dat later ook toegaf), opnieuw aan het hart te drukken? Katrin Swartenbroux (journaliste bij De Morgen) en comedian Steven Mahieu wikken en wegen zijn terugkeer naar het podium.

HUMO In 2017 werd Louis C.K. beschuldigd van seksueel wangedrag. Nu speelt hij twee keer in La Madeleine in Brussel. Is dat te vroeg?

Steven Mahieu «Voor sommige mensen zal het altijd te vroeg zijn, en dat snap ik ook. De vraag blijft of je die persoon terug op een podium wilt zien staan. En dan maakt een jaar of twee jaar voor mij niet zo veel verschil. Het is een vraag waarop iedereen anders antwoordt.»

Katrin Swartenbroux «Voor mij is het niet alleen te vroeg, maar vooral een gemiste kans., omdat hij naar het schijnt de kwestie niet eens aankaart in zijn comebackshows. Ik had echt gehoopt van wel. Wat hij gedaan heeft, valt natuurlijk niet goed te praten, maar zijn reactie destijds vond ik goed. Hij zei toen: ‘Ik heb al veel mogen spreken in mijn carrière, maar nu is het een moment om te luisteren’. Ik vrees dat hij niet echt geluisterd heeft.»

HUMO Hoe zou hij het dan beter aanpakken?

Swartenbroux «Het zou het perfecte moment zijn om de #MeToo-situatie aan te kaarten. We hebben het altijd over de daders en slachtoffers gehad, maar nooit over hoe het nu verder moet. In mijn ogen was Louis C.K. iemand die heel geschikt zou zijn om zijn talent voor introspectie te gebruiken, om tot diepere inzichten te komen. Want het gaat niet enkel om Louis C.K., maar ook om een deel van de mensen die naar hem opkijken en het hele #MeToo-verhaal wat onder de mat schuiven. Hij heeft een voorbeeldfunctie en die gebruikt hij niet ten volle.»

HUMO Zijn eerste try-out was heel snel uitverkocht. Begrijp je dat mensen toch tickets kopen voor zijn show?

Mahieu «Het voordeel van op een podium staan, is dat iedereen zelf kan beslissen om te gaan kijken of niet. In die keuze kun je je eigen proces voeren en beslissen of hij je centen waard is. Louis C.K. is één van mijn grote voorbeelden op comedyvlak, dus ga ik ook kijken naar zijn show. Hij doet wat geen enkele comedian doet. Het jammere is dat hij vaak een heel duistere kant van zichzelf gebruikt in zijn comedy, en dat die dan nog reëel blijkt te zijn ook.»

Swartenbroux «Hij blijft één van de bekendste hedendaagse comedians en veel fans zijn echt niet bezig met wat hij gedaan heeft. Ook in de media wordt eigenlijk nauwelijks aangehaald dat zijn comeback best wel controversieël is. Het is net alsof hij eventjes op de strafbank heeft gezeten en nu weer mag meedoen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik blijf wel fan van zijn zelfkritische comedystijl. Hij laat in zijn moppen goed zien dat hij zich heel bewust is van zijn positie als blanke man in de maatschappij. Als iemand mij een oud clipje van Louis C.K. doorstuurt, blijf ik dat wel grappig vinden, maar nu is hij mijn geld eventjes niet waard.»

'Het voordeel van op een podium staan, is dat je zelf kunt beslissen of je gaat kijken of niet' Steven Mahieu

HUMO Voor mensen die in de cultuursector werken, is het vaak wel eigen aan hun beroep dat ze op een podium of in de media komen. Moeten we de daders van #MeToo wel nog een podium gunnen?

Mahieu «Je kunt de verschillende zaken ook niet met elkaar vergelijken. Dat zijn appels en peren. Iedereen vindt er het zijne van en we roepen maar wat door elkaar. Ik heb geen rechtendiploma, dus laat ik het oordelen aan de mensen die moeten oordelen. Zolang het niet duidelijk is wat er precies gebeurd is, los van schuld of onschuld, vind ik het wel goed dat je de media mijdt. Dat Bart De Pauw geen quiz presenteert terwijl er een onderzoek naar hem loopt, vind ik dus niet meer dan logisch.»

Swartenbroux «Wie mag er terugkomen? Mensen die geld in het laatje brengen, dat is nu eenmaal een economische realiteit. Wij als publiek hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Mensen die strafbare pleiten gepleegd hebben, moeten natuurlijk eerst berecht worden. Maar als ze hun straf uitgezeten hebben, dan hoop je dat die mediafiguren het fatsoen hebben om op een bescheiden manier terug te keren. De volgende serie waar Bart De Pauw zijn schouders onder zet, zal ook wel veel kijkers trekken. Hopelijk beseft hij dat hij zijn naam dan niet op de grote billboards moet zetten.»

'Eventjes op de bank zitten en weer meedoen, zo werkt het natuurlijk niet' Katrien Swartenbroux

HUMO De #MeToo-problematiek is al eventjes van de mediaradar verdwenen. Maar daarmee zijn de problemen de wereld nog niet uit?

Swartenbroux «Er zijn ook heel wat misvattingen rond #MeToo geweest, het gegeven werd door sommige mensen wat uitgehold. Het gaat trouwens niet enkel over seksueel gedrag, maar ook over machtsmisbruik. De hashtag werd in het leven geroepen om aandacht te krijgen voor de verhalen van slachtoffers, en niet als parapluterm voor de daders. Zelfs al is de mediastorm errond wat gaan liggen: het blijft een heel groot probleem in ons land.»

HUMO In zijn laatste ‘Houdt het voor bekeken’ had Xander De Rycke het ook over #MeToo. Bewijst hij dat je het wél over het onderwerp kunt hebben zonder het weg te wuiven?

Swartenbroux «Xander heeft dat echt heel goed aangepakt. Hij voelde het onderwerp heel goed aan, maar hij liet dat stukje ook eens nalezen en beoordelen door vrouwen. Ik vind het heel fijn dat iemand met zo’n groot bereik als Xander op die manier echt luistert en probeert de problematiek te begrijpen. Ik ben er zeker van dat er tijdens zijn shows mensen in de zaal zaten die vooraf lacherig deden over #MeToo, en het nu beter begrijpen. Xander is een comedian die snapt wat zijn verantwoordelijkheid is en die perfect het snijpunt aanvoelt tussen humor, maatschappijkritiek en zijn eigen privileges. Oldschool Louis C.K. was ook zo, ik hoop dat hij dat talent terugvindt.»