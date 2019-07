18 ultieme tips om de hitte te overleven

In ons archief vonden we deze handige tips om deze bloedhete dag te doorstaan. Geen dank!

Uit de Humo van 4 augustus 1994

1 Organiseer een auditie voor vendelzwaaiers

2 Eet uitsluitend niet-ontdooide diepvriesmaaltijden.

3 Vervang uw huisdieren door poolbeesten: ijsberen, walrussen, pinguins... Zij hebben nog veel méêr last van de warmte. (Variant: haal een eskimo-familie in huis.)

4 Huur een werkloze illegaal om u met twee op bezemstelen bevestigde HUMO's enige koelte toe te wuiven.

5 Organiseer een kermiskoers met een uiterst korte omloop, voorzie de deelnemers van petten met extra grote kleppen en zorg ervoor dat u op de eerste rij staat.

6 Houd u schijndood tot men u in een verkoelende lade van het dodenhuisje schuift. (Tracht u te beheersen wanneer de lijkschouwer van dienst een naamkaartje aan uw kleine teen bevestigt.)

7 Verplaats u in de auto altijd met hoge snelheid en met het lichaam zo ver mogelijk uit het portier gestoken. Op smalle tweerichtingsbanen wèl uitkijken voor tegenliggers, want die lezen dit ook. (Mogelijke variant: trein, tram, bus en vliegtuig.)

8 Snij een aantal diepvriespizza's in fijne reepjes en niet ze aanelkaar tot een verkoelend T-shirt.

9 Sta altijd extra lang te twijfelen voor de open koelkast.

10 Koop een kist Havanna's en rook ze uitsluitend in ruimten die van een sprinklersysteem zijn voorzien. (Tip: ook een pijp kan in dezen nuttig zijn.)

11 Wandel een elektronicazaak binnen en zeg dat u een ventilator wilt kopen. U laat de verkoper alle modellen testen.

12 Haal uw ijskast uit mekaar en monteer het koelsysteem op het duikerspak dat u aan uw laatste reis naar Benidorm hebt overgehouden.

13 Verplaats u in met ijsblokjes gevulde lieslaarzen. (Wel opletten bij het neerzitten.)

14 Wacht in een witte overall bij uw slager 's morgens op de stoep tot de vleeswagen arriveert, biedt spontaan uw diensten aan bij het uitladen van de runderkwartieren en probeer u in de koelkamer te verbergen, waar u een geslaagde impressie probeert te geven van een achterkwartier. Wordt u desondanks toch ontdekt, blijf uw rol hardnekkig verderspelen. Misschien wordt u wel in de etalage gelegd. (Mogelijke variant: sukkel bij het aanwijzen van een biefstuk op onhandige wijze in de etalage van uw slager en blijf daar zo lang mogelijk worstachtig liggen.)

15 Ga naar een warenhuis, trek al uw kleren uit en ga naakt tussen de maïskippen en de Mechelse koekoeken liggen. Bij klachten van klanten of directie wijst u naar uw kippevel, vervolgens naar de beesten rondom u en zeg: 'Dit zijn allemaal broeders'. (Tip: dreigt een winkelbeambte met het spit, trek als de bliksem uw kleren aan en probeer het bij de visafdeling.)

16 Sex bedrijft u bij dit weer beter niet met een levend wezen. Een met ijswater gevulde opblaaspop is een verkoelend alternatief. (Mogelijke variant: een frigide vrouw.)

I7 Bezoek zoveel mogelijk VRT-recepties. Daar bevinden zich de winderigste types.

18 Was u driemaal per dag in een met ether gevulde badkuip.