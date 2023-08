Aan Brussel-Zuid of bij Gert Verhulst: 5 plekken waar Trumps mugshot evengoed genomen zou kunnen zijn

Getuige zijn huidskleur is orange altijd al the new black geweest voor Trump, maar met zijn nu al legendarische mugshot komt de realiteit van een ex-president achter de tralies dichterbij dan ooit. Dat het zelfs voor een POTUS niet goed toeven is in de cel staat buiten kijf, maar wij ontdekten dat er plekken zijn waar die pratende appelsien zich nóg ongemakkelijker voelt, en zijn boze gezichtsuitdrukking bijgevolg nog meer op z’n plek is.

