Afgelasting Pukkelpop is een ecologische ramp: ‘Hoe moet de schele wielewaal dit overleven?’

Het verpletterende nieuws dat Pukkelpop het wat deze zomer betreft voor bekeken houdt, had een klein gouden randje: eindelijk eens een ander gespreksonderwerp. Want al dagenlang hoorde je weinig anders dan: ‘Helpt Dafalgan?’, ‘Mijn buurvrouw zegt dat insmeren met linzenpasta werkt’ en ‘Ferme boebbels, maar je zou die van mij eens moeten zien!’ Ja, we zitten met een muggenplaag zoals we er nooit eerder één hebben meegemaakt. En om het maar even níét over Pukkelpop te hebben: hoe is het zover kunnen komen?

EMIL ZABAGLIONE (muggenkundige) «Als het over muggen gaat, moeten we één feit steeds voor ogen houden: muggen zijn geen onnozelaars! Ik houd weleens lezingen voor bedrijven voor 750 euro plus onkosten – als het niet in de boekhouding hoeft te komen, is 400 ook goed – en dan zeg ik steeds: ‘Bedrijfsleiders! Jullie kunnen heel wat leren van het muggenvolk.’»

HUMO Op welk vlak?

ZABAGLIONE «Op alle vlakken! Muggen doen al decennialang aan schaalvergroting, muggensoorten sluiten samenwerkingsverbanden om weer andere soorten dood te concurreren, ze kijken over de grenzen heen, ze delen knowhow en zetten in op nieuwe technologieën.»

HUMO Kun je daar een voorbeeld van geven?

ZABAGLIONE «Een relatieve nieuwkomer is de geblokte neksteker, een venijnig beestje dat vroeger enkel op Alpenweiden leefde, waar het parasiteerde op de gems. De neksteker is afgezakt naar de lage landen en heeft het daar op een akkoordje gegooid met de schele wielewaal, een vogel die op de rand van het uitsterven staat.»

HUMO Hoe werken beide soorten samen?

ZABAGLIONE «Op mooie zomeravonden hoort de argeloze terraszitter weleens het muzikale gewauwel van de wielewaal in kwestie. De toehoorder kijkt dan bijvoorbeeld naar links om te zien waar dat geluid vandaan komt. Op dat moment slaat de neksteker van rechts toe. Het is een feilloze tactiek.»

HUMO Wat heeft de schele wielewaal daarbij te winnen?

ZABAGLIONE «De beet van de neksteker is erg pijnlijk. Het slachtoffer vlucht naar binnen, op zoek naar muggenzalf of – als hij een alternatief georiënteerde geneeskundige buurvrouw heeft – linzenzalf. Daar profiteert de schele wielewaal van. Hij stort zich op het glaasje rosé of de mojito die is achtergebleven en vliegt blij boerend weer weg. Ja, die vogels zijn zatlappen, dat weet de gewiekste mug maar al te goed, en daar profiteert ze van.»

HUMO Is de schele wielewaal daarom met uitsterven bedreigd? Wegens zijn alcoholisme?

ZABAGLIONE «Helemaal juist! Samen met de mug vliegt de dronkaard naar het volgende tuinterras, maar na drie of vier glazen dondert hij comateus ter aarde. Er passeert dan weleens een kat of een vos, tja... Heel tragisch. De nekstekermug trekt zich daar niks van aan en gaat meteen op zoek naar de volgende schele wielewaal, die ook geen nee zegt tegen een paar glaasjes. Zo gaat die fraaie vogelsoort ten onder. En het afgelasten van Pukkelpop is helemáál een ramp.»

HUMO Waarom?

ZABAGLIONE «Elk jaar trekken duizenden schele wielewalen naar de campings van Kiewit. Daar doen ze zich zonder veel gevaar tegoed aan de achtergelaten overschotten goedkope drank. Vervolgens leggen ze een paar eieren, en in oktober gaan ze de winterslaap in, met hun nakomelingen. Rond kerstmis worden ze wakker, dan vliegen ze op de kerstmarkten in de glühwein, zodat ze er weer een paar maanden tegen kunnen.

»Dankzij Pukkelpop konden de vogels hun doorzopen kop nog boven water houden, maar hoe het nu verder moet?»

HUMO Ja, hoe moet het nu verder?

ZABAGLIONE «Ik hoop dat de mensen van Natuurpunt over een paar weken teiltjes sangria, Cara-pils en Bullit Vodka op de Pukkelpopterreinen plaatsen. Anders ziet het er slecht uit voor de schele wielewaal, en dus voor het ecosysteem, en dus voor de hele planeet!»