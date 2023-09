‘Als je vijftig talen leert, kom je al een heel eind’

Almaar meer huisartsen spreken een andere taal dan hun patiënten. Hoe erg is dat, welke oplossingen zijn er, en hoe hadden we deze situatie kunnen voorkomen? Allemaal vragen die je ook kunt stellen bij een lekke band of een wasmachine die niet wil starten, dat geven we graag toe. Maar in zulke gevallen stel je die vragen niet aan een gevierd medicus als dr. Koen De Zeulder. Hoewel, misschien levert dat wel wat op.

HUMO Wat moet je doen als je een lekke band hebt?

DR. KOEN DE ZEULDER «Bedoel je vanuit een medisch perspectief? Het hangt ervan af wat voor band het is, maar in de meeste gevallen zou ik een pleister adviseren. En daar zou ik aan toevoegen: als het binnen de twee weken niet beter gaat, kom dan nog eens terug.»

HUMO Iets anders dan maar. Meer en meer huisartsen spreken een andere taal dan hun patiënten. Moeten wij ons daar zorgen over maken?

DE ZEULDER «Dat moet je geval per geval bekijken. Je kunt met gebaren communiceren, maar dat systeem heeft zijn beperkingen. Als de arts met de vinger over de keel strijkt en daarna drie vingers opsteekt, weet de patiënt dat hij terminaal is. Maar hoeveel tijd rest hem nog? Drie weken, drie maanden, drie decennia? Of heeft hij drie dringende operaties nodig? Of drie aspirientjes om het onheil te voorkomen? Dat maakt het alleen maar ingewikkeld.»

HUMO Is het een goed idee om tolken in te zetten?

DE ZEULDER «Nee. Ik heb het ooit geprobeerd, maar dat liep niet vlot. Je moet weten dat de helft van onze patiënten helemaal niks mankeert, maar die mensen willen dat niet aanvaarden. Die willen een uitleg. Ik zei onlangs tegen een man: ‘U lijdt aan een temporeel pleonasme, maar dat hoeft niet alarmerend te zijn. Neem voldoende rust en vermijd pikante maaltijden.’ Een patiënt is altijd blij met zo’n advies. Maar er was dus een tolk bij, en die rotzak zei: ‘Dokter, een pleonasme is toch geen ziekte?’ Dan moet je tegen zo’n betweter zeggen: ‘Wie is hier de medicus? Als ik zeg dat een pleonasme een ziekte is, dan is het een ziekte!’ En die kerel dan: ‘Welke ziekte?’ Waarop ik: ‘Een pleonasme, verdomme! Dat heb ik toch net gezegd!?’ Ja, als men mijn professionalisme in twijfel trekt, word ik weleens boos.»

HUMO Is er een oplossing voor dat communicatieprobleem?

DE ZEULDER «De oplossing is simpel: de arts moet de taal van de patiënt leren. Na de mislukking met die tolk ben ik daar meteen aan begonnen. Met een stuk of vijftig talen kom je al een heel eind.»

HUMO U spreekt vijftig talen?

DE ZEULDER «Ja, een jaar lang heb ik elk weekend een taal geleerd. Dat vergt wat zelfdiscipline, maar het is eenvoudiger dan het lijkt. Heel wat medische termen zijn bijna identiek in vreemde talen. Pleonasme bijvoorbeeld is in het Italiaans pleonasmo, in het Zweeds, Turks en Engels pleonasm en in het Fins pleonasmi. Zelfs als je wat verstrooid bent, en je zegt tegen een Fin dat hij aan een pleonasmo lijdt, zal hij wel begrijpen dat je een pleonasmi bedoelt.»

HUMO Tot slot, want dat waren we even vergeten: wat moet je doen als je wasmachine niet meer wil starten?

DE ZEULDER «Dat lijkt me een complexe medische aangelegenheid. Ik kan alvast zeggen wat je níét moet doen. Begin niet in razernij met je hoofd tegen dat ding te bonken. Er zijn gevallen bekend waarbij zo’n machine daardoor plots weer begint te draaien, maar ik zou het risico niet nemen. Als je een schedelbreuk oploopt en de mug komt eraan, roep je wellicht met je dooreengerammelde hersenen: ‘Laat mij met rust en neem die verdomde wasmachine mee!’ Dan zitten die ambulanciers met een ethische keuze. Maar er is weinig kans dat ze je begrijpen, want ik geloof nooit dat de gemiddelde ambulancier het woord wasmachine kent in vijftig talen.»