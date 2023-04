Antwerpse Handjes racistisch? Deze Vlaamse streekproducten zijn ook gecontesteerd: ‘Hoe wit en bevoorrecht kan je een gerecht als witloof met hesp maken?’

Desinformatie op Twitter? Nee toch? Jawel, want de voorbije week deed een oud broodjeaapverhaal nog eens de ronde: Antwerpse handjes, als geen ander streekproduct geliefd onder Sinjoren, zou een smalende verwijzing zijn naar de afgehakte kinderhanden in Congo onder Leopold II. Die mythe wordt stilaan wat afgezaagd, terwijl Vlaanderen nog wel een pak meer gecontesteerde streekproducten telt. Of zou kúnnen tellen, alleszins. Smeer alvast uw verontwaardigingsmachine!

Mattentaarten (Geraardsbergen)

Beeld Frank Eeckhout

‘Schandelijk! In één of andere krocht in Oost-Vlaanderen verkopen ze gebak dat speciaal bedacht werd om de draak te steken met Perziërs en andere Midden-Oosterse volkeren: culturen die toevallig erg tuk zijn op hun tapijten! De onverdraagzaamheid spat ervan af. Nee, als je dàt niet absoluut duivels vindt, dan kan ik je niet meer helpen.’

Cuberdons (Gent)

Beeld Getty Images/iStockphoto

‘Wat een huichelachtig volk, die Belgen! Eerst hoog van de toren blazen met hun Pater Damiaan en al het goeds dat hij zogezegd gedaan zou hebben op Molokaï, en tegelijk maar lachen met melaatsen door ‘neuzekes’ te vreten, een duidelijke verwijzing naar de jammere neiging van leprozen om nu en dan een lichaamsdeel te verliezen. En niémand die iets doet, onbegrijpelijk.’

Lees ook: Wij vrezen dat er met de ‘Liefde voor muziek’-aflevering over K3 direct een royale laag vet van de soep is gegaan ★★★☆☆ Lauren Versnick: ‘In een lange relatie kan de liefde té vanzelfsprekend worden, maar het blijft werken’ Op stap met immo-experten: ‘Om de vijf jaar je huis met winst verkopen? Die tijd is voorbij’

Kop (Gent)

‘En alsof die cuberdons nog niet erg genoeg waren, lachen die xenofobe Gentenaren nog met Japanners ook! De naam ‘kop’ verwijst natuurlijk naar de beruchte kopbal van Jan Vertonghen tegen Japan op het WK Voetbal van 2018. Dat de Belgen slechte verliezers zijn, wisten we al, maar dit bewijst alleen maar dat ze ook nog eens slechte winnaars zijn. En intussen wel met de glimlach geld blijven incasseren van al die arme, onwetende Japanse toeristen daar in Gent.’

Geelse hartjes (Geel)

‘Geel, de barmhartige stede? Hà! Uit de officiële beschrijving van dit streekproduct: ‘Twee hartjes uit vetdeeg, met ertussen een vulling van abrikozenconfituur en marsepein’. En dat kneden ze dan in de vorm van een hart! Barmhartig? Een beetje làchen met hartpatiënten, ja. Geen cardioloog ter wereld die niet spontaan in huilen uitbarst zodra hij zoiets onder ogen krijgt, maar in Geel passeert dat allemaal maar.’

Waterzooi (Gent)

Beeld njam!

‘Nee toch? Daar zijn ze wéér, die Gentenaren! Onbeschoft volk! Tot 2004 stond Gentse waterzooi gewoon bekend als ‘Gentse zooi’. Tot de tsunami van dat jaar dood en verderf zaaide in Azië, en één ronduit demonische herbergier het idee kreeg om zijn Gentse zooi voortaan te verkopen als ‘waterzooi’. Een beetje lachen met buitenlandse slachtoffers van watersnood: alleen in België!’

Paardenworst (Lokeren)

Beeld Geert De Rycke

‘Geen uitleg nodig, toch?! Kijk ernaar! Wie vreet dat in godsnaam!? Het is niet duidelijk wie precies geviseerd wordt hiermee, maar alleen al te lang naar een foto kijken van deze culinaire wandaad is genoeg om je geschoffeerd te voelen. Viés! Verbieden!’

Vlaai, graanjenever, stroop (Limburg)

Beeld Karolien Coenen

‘Maak u geen illusies: geen énkele minderheid is veilig in België. De discriminatie tegen Limburgers zit zelfs ingebakken in hun eigen streekproducten. Of moeten we doen alsof het gewoon toeval is dat net daar alle gerechten van die lange, zangerige klinkers in de naam hebben? Vlàààài, gràààànjevener, stroo-hoo-hòòp. Een duidelijke verwijzing naar de zangerige manier van praten in Limburg, walgelijk! Duivels!’

Witloof met hesp (heel Vlaanderen)

Beeld RV

‘Hoe wit en bevoorrecht kun je een gerecht maken? Het enige goede dat er te zeggen valt over deze, is dat het tenminste geen ‘blankloof’ heet. En wat te zeggen van die opzichtige truc om eventuele moslims van tafel te weren door overal gratuit varkensvlees aan toe te voegen? Hier past maar één reactie: boycotten!’