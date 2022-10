Nerds aller landen, verenigt u! FACTS was het afgelopen weekend in Gent weer de verzamelplek voor iedereen met een fascinatie voor Marvel, DC en alles daartussen. Maar naast trollen, superhelden en héél veel pokémon-T-shirts, was er ook ontluikende liefde te zien. SavageLord had een afspraakje met Laura Croft, en gelukkig was onze cameraploeg ter plekke om alles vast te leggen.

Video origineel verschenen in 2017