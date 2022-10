‘B-not-so-fast Team’: wij vroegen context bij deze foto, u vond ze

Federaal minister Frank Vandenbroucke blijft tegenwoordig zo ver mogelijk weg van helikopters als hij kan, maar dat geldt niet voor zijn collega’s Tinne Van der Straeten en Vincent Van Quickenborne. Samen met de CEO van netbeheerder Elia vlogen ze in stijl naar de persconferentie over het eerste energie-eiland ter wereld. Al zag u eerder iets anders.

‘Four years ago an unwanted political unit was sent to run a country by themself for a job they didn’t commit to. These people promptly escaped from any sens of responsibility to the Belgian people. Today, still unwanted by the population , they make a fortune. If you have a problem...they don’t care, if no one else can help... the won’t neither and if you can find them... maybe you can hire... Vivaldi.’ - Mathias Bernaert

‘Windkracht Tinne’ - Jan Marichael, Kristof Mariën

‘Regeringspartijen bereiden zich via spoedcursus vrije val voor op resultaat verkiezingen’ - Dieter Smits

‘Tiny ziet ze vliegen’ - Mathieu Moureau

‘B-not-so-fast Team’ - Robbe Elsas

‘KV Mechelen spaart kosten nog moeite om zijn VIPS naar een wedstrijd te krijgen.’ - Ivan Adriaenssens

‘Bewindkracht 0’ - Robbe Elsas

‘Me: i want windkracht 10. Mom: we have windkracht 10 at home. Windkracht 10 at home:’ - @yeslesreal