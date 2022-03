Belofte van ‘strijder’ Andy Peelman zorgt voor dolle pret op het internet: ‘Mochten de patatjes niet opstaan, ik stond al lang in Oekraïne’

Het gerucht gaat dat Vladimir Poetin zich na zijn vileine speech op zijn knieën wierp en met tranen in zijn ogen de Almachtige bedankte. Het nieuws had hem bereikt dat Andy Peelman dan toch niet naar Oekraïne zou afreizen. Niet omdat hij niet uit het juiste hout gesneden is, integendeel, maar omdat hij een vrouw en job heeft in België, want anders stond hij al lang in centrum Kiev muilperen te verkopen aan de Russen. En zoals verwacht, vond het internet daar wat van. #tweetenalsandy schoot zonder omkijken naar de top van de trending-charts.

Ik krijg mijn veters niet dicht, anders stond ik al lang in Oekraïne. #tweetenalsAndy — Domi78976 (@Dsoenens) 17 maart 2022

Die van ons heeft straks den otto nodig voor de zumba, anders was ik al naar Oekraïne vertrokken om te gaan helpen.#tweetenalsAndy — Algemeen Fons (@jerupt) 17 maart 2022

Mocht ik de vrouw van Andy Peleman zijn, ik stond al in Oekraïne mee te vechten. #tweetenalsAndy — K. Le Bato (@Koentatweets) 17 maart 2022

Mocht ik mijn pyjama al niet aan hebben, ik vertrok direct naar Oekraïne. #tweetenalsandy — Jurgen Vluijmans (@jvluijmans) 17 maart 2022

Moest ik morgenavond niet als konijn moeten zingen in the masked singer, ik stond al in Oekraine mee te vechten. #tweetenalsAndy — Simon Steverlinck 🇧🇪🇧🇪 (@ssteverlinck) 17 maart 2022

Moest daar nu geen oorlog geweest zijn, ik stond al lang in Oekraïne om mee te vechten #tweetenalsandy — Jef Cauwenberghs (@JefCauwenberghs) 17 maart 2022

Mocht ik opgelet hebben in de aardrijkskundeles, ik stond al lang te vechten in Oezbekistan. #tweetenalsandy — Dave Luyten (@daveovergeef) 17 maart 2022

Juist een bak Duvel gekocht, anders was ik nu aan het vechten in Oekraïne #tweetenalsandy — Kokkinnetje (@kokkinnetje) 17 maart 2022

Moest Cercle niet meer in de running zijn voor PO2, stond ik al in Oekraïne mee te vechten. #tweetenalsAndy — Matteo Pestello (@mstamper) 17 maart 2022

Ik heb net 5min verspild aan het uitzoeken waar #tweetenalsandy vandaan kwam. Net de 5min waarop ik had kunnen beslissen om in Oekraïne mee te vechten. Dju toch. — 👀 de tweet hierboven 👆 (@Nonunsenses) 17 maart 2022

Moest het vanavond geen spaghetti zijn hier thuis, ik stond al in Oekraïne mee te vechten!#tweetenalsandy — TomVDJ (stoel/driehoek) (@Tom_VDJ) 17 maart 2022

Was ik een mens ipv een hond, ik stond al mee te vechten in Oekraïne #tweetenalsAndy — Dobby (@Dobby_hond) 17 maart 2022

Moest ik geen kippen hebben die ik elke dag moet voederen, ik was al vertrokken naar Oekraïne#tweetenalsAndy — Walther Bormans (@WaltherBormans) 17 maart 2022

Moesten de patatjes al niet opstaan, ik stond al in Oekraïne mee te vechten.#tweetenalsandy https://t.co/D6Sbd6pfAo — Wim Smits (@wim_smits) 17 maart 2022