‘Ben Weyts is een dierenvriend, en dus een onhandige sukkel’

Honderd miljoen besparen in het onderwijs? De reacties vanuit de sector zijn eensluidend. ‘Ten eerste: wij begrijpen het waarom van die maatregel niet, omdat we het niet snappen. En ten tweede: dat is onmogelijk, omdat het niet kan!’ Met andere woorden: de onderwijswereld zegt vlakaf nee. Ja zeg! Als iedereen meteen nee zou zeggen op elke vriendelijke vraag, dan valt de samenleving fataal stil. Zo raken we er dus niet uit. Maar hoe dan wel?

RALF BUSKOPS (dierenspeciaalzaak-zaakvoerder) «We kunnen uit de impasse raken door mensen bij het debat te betrekken die niks met het onderwijs te maken hebben, zoals ik.»

HUMO Wat is daar het voordeel van?

BUSKOPS «Een buitenstaander heeft soms een ruimere kijk op de dingen. En dat werkt in beide richtingen. Mijn schoonbroer staat in het onderwijs, en toen het een paar jaar geleden bergaf begon te gaan met mijn zaak, die Dierenwinkel Woefie heette, gaf die kerel mij een gouden advies: ‘Zou je dat zielige handeltje niet omdopen tot Dierenspeciaalzaak Woefie?’ Dat heb ik gedaan, en de omzet schoot de lucht in. Inmiddels heb ik vier filialen. Ik wil dus graag iets terugdoen voor het onderwijs.»

HUMO Welk advies wil je de onderwijswereld meegeven?

BUSKOPS «Geen. Maar ik heb wel een advies voor minister Ben Weyts: pak het de volgende keer wat handiger aan. In snap het wel, Weyts is een dierenvriend, en dat zijn van nature weekhartige sukkels die zich onhandig door het leven begeven.»

HUMO Bent u daar zeker van?

BUSKOPS «Ik ken die mensen, ze maken mij rijk. Als je vriendschap kunt sluiten met een dier, is het nog maar een kleine stap naar vriendschap sluiten met een struik, een lantaarnpaal of een kartonnen doos, wat trouwens goedkoper is. Dan weet je wel wat voor mentaal vlees je in de gestoorde kuip hebt.»

HUMO Hoe moet Weyts het de volgende keer aanpakken?

BUSKOPS «Met een stalen gezicht zeggen: ‘Jongens, er moet 800 miljoen worden bespaard, en jullie mogen zelf beslissen hoe we dat gaan doen.’ Dan trekt de onderwijswereld bleek weg, en mompelt: ‘Oei... 800! Goh... 200 of 300 is misschien nog doenbaar, maar toch geen 800?’ Na wat vergaderen haal je dan vlot het dubbele binnen van wat je eigenlijk wilde bereiken.

»Ik doe dat ook zo met mijn klanten: ‘Mevrouw, je kunt dat beest in een goedkoop kot van AliExpress laten wegkwijnen, maar voor een deftige papegaaienkooi moet je toch op 6.000 euro rekenen.’ Dan zie je de verbijstering op dat diervriendelijke gezicht, maar een kwartier nadat ik heb gezegd ‘wacht, ik heb misschien nog iets in mijn magazijn staan...’ verlaten ze vrolijk lachend de winkel met een kooi van 2.500 knotsen. En bovendien zeggen ze tegen elkaar: ‘Wat een vriendelijke man, hij heeft ons zo goed geholpen, hier komen we nog terug!’

»Dan is het moment gekomen om een paar honderd doosjes te laten bedrukken met ‘Bio’ en ‘vitaminerijk papegaaienvoer’, waarin ik wat konijneneten kieper. Konijnenvoer is een moeilijk artikel, weet je, daar maken de mensen geen ommetje voor. Maar als ze drie kwartier in de auto moeten zitten voor een paar dozen biologisch papegaaienvoer, dan doen ze dat met de glimlach.»

HUMO Kan een papegaai leven van konijnenvoer?

BUSKOPS «Die vraag doet niet ter zake. Als er papegaaienvoer op het doosje staat, is het geen konijnenvoer.»

HUMO Waarom zijn mensen bereid meer uit te geven voor papegaaieneten dan voor konijnenvoer?

BUSKOPS «Omdat papegaaien zich moeilijk voortplanten. Een konijntje of twee kan leuk zijn, maar als je na een tijd met twintig van die schurftige jongen zit die weer eens moeten worden ontwormd, dan begint de dierenliefde toch te slijten.»

HUMO Bent u zelf een dierenvriend?

BUSKOPS «Voorlopig lukt het mij niet, maar ik doe erg mijn best. Want ik wil graag ervaren hoe de volgende stap aanvoelt, namelijk – zoals gezegd – de vriendschap met een struik, een lantaarnpaal of een kartonnen doos. Laten we het even bij de struik houden. Welke producten kun je de struikenvriend aanbieden? Schattige strikjes voor de takken? Een scherm voor winderige dagen? Alcoholvrij streekbier dat je over de wortels kunt gieten? Ik zou het niet weten, en dat knaagt aan mij. Want ik ben die dieren zo kotsbeu dat ik niet kan wachten tot ik een struikenspeciaalzaak kan beginnen.»