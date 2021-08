Wat is er toch allemaal aan de hand?

Het lijk wel of het wereldtoneel staat in brand.

Voelt u zich soms alleen en verloren?

Geen nood, Humo begeleidt u wel, bij uw oren.

Denken mensen steeds over jou: ‘hé, wat een zure misantroop’?

Dat eindigt nu, dankzij Veronique en haar rijmende horoscoop.

Want u weet wat ze zeggen over horoscopen die rijmen?

Die zijn altijd waar.