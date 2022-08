‘Bespaar energie en kies een man die niet proper is op zijn eigen’: luister nu naar de nieuwe aflevering van de podcast van Clement Peerens

Clement Peerens, popkenner en drijvende kracht achter The Clement Peerens Explosition, laat een jaar lang zijn licht schijnen over de hedendaagse helden van de Belgische muziekscene. Eens per maand, en dat tot eind 2022, verzamelen Bart Peeters en Clement, die stilaan aan zijn afscheid van de internationale podia denkt, om even welbespraakt als geestig een stand van zaken op te maken. Spannende tijden voor Dikke Lu, lelijke foorwijven en Alex Callier. En voor iedere liefhebber van het Antwerps, vlijmscherpe satire en de tegendraadse logica van Hugo Matthysen. De ongelogen waarheid, zonder twijfel!

Alf. 9: ‘Ik zag in haar ogen dat Siska Schoeters een kind van mij wou’

De passage van Ed Sheeran in België zal Clement Peerens nog lang bijblijven. Niet omwille van een fantastische concertherinnering, maar omdat de rosse bard uit Engeland een gezellige tête-à-tête tussen Clement en Siska Schoeters in The Jane heeft verpest. In de nieuwe aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’ vertelt het Vlaamse rockicoon hoe de VRT-presentatice hem daar vroeg haar nog een kind te schenken.

Afl. 8: ‘Koen Wauters is een speedboot in bed’

De festivalzomer is officieel afgetrapt en de start zal Clement Peerens nog lang bijblijven. Op Live is Live proefde hij garnaalkroketten op smaak gebracht met assen van le plus beau Arno en samen met zijn goede vriend Eddie Vedder ging hij langs bij de abdij van Averbode om daar het stikstofprobleem op te lossen. Afsluiten doet Clement met een analyse van een slecht afgelopen trio van Koen Wauters, zoals beschreven in een nummer op de nieuwe plaat van Clouseau.

Afl. 7: ‘Het karakter van Florence and the Machine past perfect bij haar zangstijl: zo vals als iets’

Apenpokken, needle spiking, de playlist van Radio Willy. Er is heden ten dage veel onheil in de wereld en het passeert allemaal langs het messcherpe oordeel van Clement Peerens in de zevende aflevering van zijn podcast, ‘De Ongelogen Waarheid’.

Daarin heeft hij het ook uitvoerig over de nakende festivalzomer, die een goudmijn lijkt te worden voor Herman Scheuremans, ondanks de slabakkende ticketverkoop. Zolang hij zich maar aan het doktersvoorschrift houdt en geen belastingen betaalt, want dat is slecht voor zijn bloeddruk.

Afl. 6: ‘Ze hadden Angèle op de MIA’s moeten insmeren met paardenvet’

Elke zichzelf respecterende rockster heeft een bewogen verleden en Clement Peerens is daar geen uitzondering op. In de nieuwe aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’ ontdekt het muziekicoon dat hij een zoon heeft waar hij niets van wist, al maakt het lelijke voorkomen van de man hem achterdochtig.

Over verdachte voorkomens gesproken, Clement Peerens keek ook naar de MIA’s en zag de anders zo onberispelijke Angèle een wel heel houterig optreden geven. Niet haar schuld, maar wel van haar onderhoudsteam dat de roulementen van haar robotlichaam niet had afgesteld. U leest het goed, robotlichaam.

Afl. 5: ‘Blaast hem op, gij keepende koe’

We dragen allemaal onze eigen, unieke bagage mee tijdens de reis van het leven en dat is bij Clement Peerens niet anders. In de vijfde aflevering van zijn podcast ‘De Ongelogen Waarheid’ acht hij de tijd rijp voor een moedige getuigenis over een allesbehalve gemakkelijke jeugd, getekend door een familiaal trauma dat bij elke Antwerp-Beerschot weer komt knagen.

Wat evenmin voor vrolijkheid zorgde, waren de ticketprijzen voor The Rolling Stones in Brussel. Even dreigt het binnen de vriendengroep zelfs tot schermutselingen te leiden, maar het verheven inzicht en de welbespraaktheid van Clement kunnen finaal verwondingen voorkomen.

Afl. 4: ‘David Bowie, ge zijt ne fooraap’

In de vierde aflevering van zijn podcast ‘De Ongelogen Waarheid’ neemt Clement Peerens opnieuw de polsslag van de Vlaamse muziekwereld. Daarbij kan hij uiteraard niet naast Humo’s Rock Rally 2022 kijken. Het bezoek aan de voorronde in Heist-op-den-Berg was voor Clement een muzikale aha-erlebnis, maar een traumatische ontmoeting met één van de kandidaten deed Sylvain Aertbeliën helaas voor de rest van zijn leven seks afzweren.

Beter vergaat het ‘Vettige Swa’ De Bock, die over de plas het succes heeft gevonden en de Verenigde Staten verblijdt met zijn frieten gebakken in paardenvet. Een nieuw zakenavontuur aldaar bracht hem tot in het Oval Office van president Joe Biden waar de friturist met een oplossing komt voor de gigantische overheidskosten die gepaard gaan met het ochtendlijke toiletbezoek van de Amerikanen.

Afl. 3: ‘Stromae is een Jacques Brel van Playmobil’

Als het sociaal en emotioneel voelende dier dat Clement Peerens is, houdt hij de vinger aan de pols van de muziekindustrie en is in die hoedanigheid de steun en toeverlaat van vele, gedesillusioneerde popsterren. In de nieuwe aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’ bespreekt hij zijn ervaringen met de van wanhoop huilende Taylor Swift die na een uitspraak van Damon Albarn haar imago in duigen ziet vallen. Nog iemand die vraagt om broodnodige professionele hulp is Stromae. Op zoek naar inspiratie voor de promotie van zijn nieuwe single/aangrijpende getuigenis ‘Vélo’ wordt hij door Clement de Turnhoutsebaan opgestuurd om de mobiliteitsproblemen aan het binnenkort gekneusde lijf te ondervinden. Wat de rode draad daartussen is, en hoe Bent Van Looy een klop van de hamer krijgt van een vliegtuigvleugel, ontdekt u in de onderstaande aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’.

Afl. 2: ‘Natalia is bevallen in de Lotto Arena voor 200 man’

Een muzikaal zwaargewicht als Clement Peerens heeft een mening die resoneert bij iedereen die ook maar iets van cultuur kent, dus was het vanzelfsprekend dat hij aanschoof tijdens het overleg tussen de misnoegde cultuursector en Vlaams minister Jan Jambon. Wat hij daar voor paranormale activiteit heeft waargenomen, is het onderwerp van gesprek in de tweede aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’. Ook deelt Clement mee hoe de coronamaatregelen een fortuinlijke impact hadden op de geboorte van Apollo, de nieuwe spruit van nachtegaal Natalia. Er is ook reclame voor een kippenvanger. Véél reclame.

Afl. 1: ‘Wij waren zo woke als iets. Maar wij liepen er niet mee te koop’

In de eerste aflevering blikt Clement Peerens terug op het moment waarop hij de bandleden van zijn Explosition inlichtte over de beslissing om een punt te zetten achter de legendarische muziekgroep. Hij struint ook langs de impact die zijn teksten hadden op de hedendaagse popcultuur, meer bepaald de levenslange indruk die ze nalieten ten huize Kardashian en Beyoncé.

De podcast is te beluisteren via Apple Podcasts en Spotify, maar zal vanaf de derde aflevering exclusief te beluisteren zijn in de app van Humo en via Humo.be.