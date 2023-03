‘Beste Joepie, ik kom graag klaar met de douchekop. Ben ik normaal?’ Deze vragen haalden de ‘Seks & Body’ nèt niet

Opwindend nieuws voor bakvissen groot en klein: Joepie, het tienermagazine des vaderlands, is sinds deze week uitzonderlijk nog eens te vinden in de winkelrekken. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Ook bij DPG Media, dat het magazine uitgeeft, gonst het nieuws door de gangen - al is dat bij Humo vooral omdat door een foutje van IT de inzendingen voor de populaire rubriek ‘Seks & Body’ per ongeluk in de mailbox van ònze redactie terechtkwamen. Geen nood echter, want voor het goede doel is Humo natuurlijk ook bereid om advies te verstrekken waar nodig. Geen vraag te gênant!

Ik vind het prettig om klaar te komen met de douchekop. Ben ik normaal?

Roosje

Beter met de douchekop dan met de hogedrukreiniger, Roosje. Het is doodnormaal voor nieuwsgierige tieners om huishoudelijke voorwerpen uit te proberen voor seksueel genot. Tip: probeer ook eens de elektrische tandenborstel! Staafmixers wel vermijden. Groetjes!

Liefste Joepie. Ik maak me een beetje zorgen: volgens mij houdt mijn vriend er stiekem van om zich te laten vernederen tijdens het vrijen, maar durft hij dat niet te vertellen aan mij. Hoe begin ik erover tegen hem?

Lies

Dat is de normaalste zaak ter wereld, Lies. Misschien kun je hem een plezier doen met een rollenspel waarin hij een werknemer van Plopsaland speelt en jij de CEO? Groetjes!

Mijn vriendin heeft nog niet veel ervaring op liefdesvlak en is erg verlegen tijdens het vrijen. Liefst heeft ze dat alle lichten uit zijn, zodat niemand haar kan zien. Wat kan ik daartegen doen?

Els

Je kan haar altijd inschrijven voor ‘The Greatest Dancer’, Els. Geen kat die daar naar kijkt. Groetjes!

Kan ik zwanger worden van sexting?

Evy

Niet met een Android-telefoon, Evy. De kans dat je dan nog iemand vindt om mee te sexten is namelijk miniem. Groetjes!

Beste Joepie. Help! Ik zit vast met mijn piemel in de stofzuiger en straks komt mijn moeder thuis! Wat moet ik doen!?

Miel van de Miele

Wat vervelend, Miel. We zouden zeggen: probeer de komende dagen niet te veel te kruimelen tijdens het eten. Zolang je moeder de stofzuiger niet nodig heeft, valt het misschien niet op. Groetjes!

Waar zit de g-spot?

Loos Vissertje

Dag Vissertje, we hebben het voor je opgezocht: de G Spot bevindt zich in Nederland. Exacte adres: Groest 57, 1211 Hilversum. Groetjes!

Mijn penis staat krom als ik een stijve heb, is dat normaal?

Chicane

Hangt ervan af hoe krom, Chicane. Een lichte kromming is normaal, en is anatomisch zelfs aangeraden. Als de hoek sterker is dan 90 graden, is een beschermende bril wel geen slecht idee tijdens het masturberen. Groetjes!

Mijn vriendinnen zeggen dat je een zwangerschap kunt vermijden door na de seks je vagina te wassen met cola. Is dat waar?

Katrien

Beste Katrien, helemaal niet. Het gaat om een oude maar gevaarlijke roddel die geen enkel effect heeft als je onveilige seks hebt. De enige frisdrank die werkt tegen zwangerschappen is Fanta Lemon. Groetjes!

Beste Joepie. Ik ben bang dat ik klein geschapen ben. Ik maak me zorgen dat mijn toekomstige partners me zullen uitlachen. Hoe kan ik het toch nog maken in het leven?

Gijs ongepeld

Dag Gijs. Ken je Siegfried Bracke? Groetjes!

Ik ben al een eind in de twintig, maar ben nog altijd maagd. Ik voel me abnormaal en schaam me rot. Meisjes willen niet met me praten. Wat kan ik doen om als jongen eindelijk wat ervaring op te doen?

Brilscore

Geen idee, maar ontslag nemen uit het parlement was alvast een goede eerste stap, Dries. Groetjes!

Ik heb een geheimpje waarvoor ik me erg schaam. Als mijn papa niet thuis is, smeer ik me graag in met speculoospasta en laat ik mijn hondje me aflikken. Moet ik nu naar de gevangenis?

Lotus

Alleen als je het tijdens je kerstshow doet met kinderen erbij, Marie. Groetjes!

Ik heb een gênant probleem: als ik tijdens het omkleden voor de turnles kijk naar mijn vrienden heb ik wel érg veel lichaamshaar. Gaat dat nog weg later?

Hem en haar

Wat zijn we jaloers, isoleren is vandaag belangrijker dan ooit! Zie het zo: in de winter zal jij later toch maar mooi een trui minder moeten dragen om het warm te krijgen. Groetjes!

Hoeveel keer masturberen per dag is te veel?

Trekvogel

Doe vooral wat goed voelt en luister naar je lichaam! Er zijn maar twee dingen waar je rekening mee moet houden tijdens het masturberen: bloed en blauwe zwaailichten. Zie je één van beide? Dan is het waarschijnlijk tijd om te stoppen. Groetjes!

Mijn vriend houdt van rollenspelletjes in de slaapkamer, maar gisteren ging hij te ver. Hij wou niet-uitvoerend voorzitter zijn, zei hij, en na ons intiem contact stelde hij een factuur op. Ik voel me daar ongemakkelijk bij. Is dat typisch jongensgedrag?

Huppeldepup

We snappen je bezorgdheid, Huppeldepup, maar onze advocaten raden ons aan om deze onbeantwoord te laten. Groetjes!

Na de baskettraining springen de spelers van mijn ploeg altijd samen onder de douche, maar ik schaam me te erg om mijn onderbroek uit te trekken. Ik ben bang dat ik uitgelachen zal worden. Wat moet ik doen?

Blozebol

Begrijpelijk, Blozebol. Probeer de volgende keer eens vier verschillende outfits aan te trekken naar de training: voor het douchen kleed je je dan zo traag mogelijk uit, zodat de doucheruimte alweer volledig leeg is tegen dat je eindelijk in je onderbroek staat. Niemand die je kan uitlachen! Groetjes!

Als ik met mijn vriendin vrij kom ik veel te snel klaar. Wat kan ik doen om het langer uit te houden?

Snelle Jelle

Dag Jelle. Ken je Siegfried Bracke? Groetjes!

Help mij! Het meisje dat op Whatsapp om dickpics vroeg dreigt ermee om mijn foto’s naar mijn familie en klasgenoten te sturen! Wat moet ik doen?!

Luisje Schaam

Je bent zeker niet de eerste, Luisje. Zulke afpersing wordt ‘sextortion’ genoemd. Ons advies? Doe zoals anderen deden in jouw plaats: zeg je job op, begin bij Radio 2, en maak een ochtendshow die iedereen kwaad maakt. Groetjes!

Ik en mijn vriend willen experimenteren met anale seks. Voelt dat aangenaam? Ik ben bang dat het pijn doet.

Rodrigo

Spannend, Rodrigo! We hebben je vraag doorgestuurd naar enkele supportersverenigingen van Anderlecht, die weten tegenwoordig hoe het voelt om in de kont genomen te worden door mensen die ze vertrouwen. Groetjes!

Mijn vriendje is veel ouder dan ik en ik ben bang om hem aan mijn ouders voor te stellen. Hebben jullie tips zodat ik hem toch mee naar huis kan nemen?

Blondie

Vertel je ouders op voorhand dat je vriendje bij de laatste uitreiking drie MIA’s heeft gewonnen. Zo succesvol! Daar kunnen ouders toch niets op tegen hebben? Groetjes! Ook aan Hanne en Marthe!

Beste Joepie. Mijn vriend is veel ouder dan ik en krijgt elke maand 5.000 euro gestort bovenop zijn pensioen. Is dat normaal?

Appeltje

Beste Appeltje. Nee, dat is niet normaal. Groetjes!