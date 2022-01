‘Bisschop Johan Bonny legt zijn ambt neer vanwege zijn relatie met prinses Delphine’

De Franse apotheker Nostradamus (1503-1566) hield het graag een beetje geheimzinnig. De rijmen waarin hij de toekomst voorspelde, zijn niet altijd even helder. Het staat vast dat wat hij voorspelde ook altijd uitkwam, uiteraard met uitzondering van de dingen die nog moeten uitkomen.

Het probleem is alleen dat je moet weten wat hij precies voorspelde. En om dat te ontrafelen, heb je deskundigen uit heel verschillende disciplines nodig. We beginnen met Centurie 1, kwatrijn 2:

‘Met de staf in de handen, midden in de takken geplaatst,

met het water zowel de zoom als de voeten nat.

Een gevoel van vrees en een stem trekken omhoog door de armen heen.

Goddelijke verhevenheid. Het goddelijke komt nader.’

HUMO Wat betekent dit?

Guido Halfzweers (royaltywatcher) «Die staf is een bisschopsstaf, dat is duidelijk. De man gaat door woelige watertjes, ook klaar als een klontje. Dan verandert het perspectief: een vrouw strekt verlamd door liefde haar armen uit, naar het goddelijke dat nader komt. Geen twijfel mogelijk: bisschop Johan Bonny zal zijn ambt neerleggen omdat hij een relatie heeft met Delphine Van Saksen-Coburg.»

HUMO En daar twijfel je niet aan?

Halfzweers «Nee, want Nostradamus heeft het voorspeld. Het staat er bijna letterlijk.»

Emma Duyckx (podologe) «Die staf is de technische staf van Beerschot, die takken wijzen erop dat die jongens van geen hout pijlen weten te maken. De laatste twee regels spreken voor zich: het zal niet lang meer duren eer Beerschot tegen Mortsel-Oude God moet sjotten. De ploeg zal een paar keren na elkaar degraderen. Nostradamus heeft het zo voorspeld!»

HUMO En dan hebben we deze: Centurie I, kwatrijn 35.: ‘De jonge leeuw zal de oude overwinnen. Op het oorlogsveld in een individueel duel. Hij zal hem de ogen in een gouden kooi uitsteken. Bij het derde treffen. Hij sterft vervolgens een vreselijke dood.’

Halfzweers «Dit is overduidelijk. Jan Verheyen maakt een nieuwe verfilming van ‘De leeuw van Vlaanderen’. Die gouden kooi, dat is het verblijf van al die journalisten die blind waren voor kwaliteit. Maar nu kunnen ze er niet meer omheen: deze film is werkelijk geniaal!»

HUMO En die uitgestoken ogen?

Halfzweers «Nostradamus drukt zich graag kernachtig uit. De ziener bedoelt dat die journalisten de uitgestoken hand van Verheyen weigeren, omdat ze niet onder ogen willen zien hoe schitterend de film is.»

Duyckx «Ik denk eerder dat die jonge leeuw het merk Peugeot is, die hebben immers een leeuw als logo. Ze keren terug in het oorlogsveld, namelijk de formule 1. Maar het zou ook kunnen dat Delhaize, dat ook een leeuw in het vaandel voert, Beerschot opkoopt. Ze doen serieuze investeringen, maar ze hebben helaas het vorige kwatrijn niet gelezen. Het is voorspeld dat Beerschot jaar na jaar zal zakken. Maar die domme Delhaize blijft maar geld pompen in die verdoemde ploeg, en zal uiteindelijk failliet gaan. Klaar als een klontje!»

HUMO Heeft Nostradamus nog meer belangrijke gebeurtenissen voorspeld voor 2022?

Halfzweers «Nee, maar ik wil dat wel in zijn plaats doen, en ik richt mij hierbij tot onze Mathis. Mathis, jongen, als gij zo blijft voortdoen, dan gaat ge er niet komen! Een klein beetje moeite doen is toch niet te veel gevraagd, hè? En ge zit al heel de kerstvakantie te gamen op uw kamer, die een gouden kooi is, maar ge gaat eraan, jongen! En weet ge waarom? Omdat ge vergeet van de voortgang op te slaan! En waarom vergeet ge dat? Omdat ge altijd zit te gamen, zoals Nostradamus al voorspelde in 1554!»