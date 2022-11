Brengt Colruyt de coltruy op de markt? ‘Wie weet laten we ‘m binnenkort écht maken’

Na de Zeeman- en Lidl-collectie, dachten we deze zomer met de FestivAldi-kledij het hoogtepunt − of dieptepunt, afhankelijk van je perspectief − bereikt te hebben. ‘Hold my Carapilske' dachten ze bij Colruyt, want met een nieuwe Instagrampost teasen ze een gloednieuwe ‘coltruy’.

Als de kwaliteit van de trui dezelfde is als die van de woordspeling, gaat hij ongetwijfeld levenslang mee. Of het geniale hersenspinsel van Jef Colruyt werkelijkheid wordt, hangt af van jullie. Want bij genoeg likes zou de winkelketen hem echt fabriceren. Hoeveel dat er moeten zijn, wordt niet vermeld, maar wij spreken alvast onze contactpersoon bij een clickfarm in New Dehli aan. Doet u hetzelfde?