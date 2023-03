Brusselse dienst Feestverlichting is geen fan van ramadanlichtjes: ‘Weet u hoeveel Vlaams Belangers er nodig zijn om een gloeilamp te vervangen?’

Een nieuwe verlichtingsdenker staat op: Brussels staatssecretaris Pascal Smet lanceerde het idee om de ramadanperiode in de hoofdstad voortaan te vieren met feestelijke straatverlichting in thema, net zoals dat bij de eindejaarsperiode gebeurt. De reacties op het voorstel variëren voorlopig qua enthousiasme, maar vooral bij de Brusselse dienst Feestverlichting is de sfeer negatief te noemen. Humo klopte aan bij diensthoofd Jean-Jacques Wolfram voor tekst en uitleg.

HUMO Met alle respect, u ziet er een beetje vermoeid uit.

JEAN-JACQUES WOLFRAM «Dat ziet u goed. Een simpele klus is het niet, verantwoordelijke zijn van de dienst Feestverlichting in een stad als Brussel. De hoogtewerker is al maanden kapot, maar budget om die te vervangen is er niet. Een ladder, dát kan ik krijgen: ‘Want sporten zijn gezond.’ Ze lachten er nog mee ook op de dienst Materiaal ook!»

HUMO Is het dan…

WOLFRAM(Onverstoorbaar) «En dan mijn aanvraag om eindelijk knipperlichten te mogen aanschaffen voor de feestperiode. Geweigerd, meneer. Kon ik als een idioot weer de volledige eindejaarsperiode heelder avonden handmatig een lichtschakelaar staan aan- en uitknippen. Ik sta op anderhalf jaar van mijn pensioen en ik heb nooit dichter bij een burn-out gestaan. En wat is het ergste dat een verantwoordelijke Feestverlichting kan overkomen?»

HUMO Teelbalkanker?

WOLFRAM «Opgebrand raken. Zo’n overdaad aan ironie overleeft niemand. U ziet: ik heb al genoeg problemen zonder dat een figuur als Pascal Smet ook nog eens voor heibel komt zorgen.»

HUMO U bent dus niet gewonnen voor het idee van ramadanverlichting?

WOLFRAM «Nee, dat ben ik niet. Dankzij de vele andere inventieve voorstellen van meneer Smet kan ik nu al om de drie dagen mijn ladder pakken om een ander stel lampen te gaan ophangen in de Nieuwstraat. Halloween, carnaval, Pasen, Kerstmis, de zonnewende, de winterwende, 1 mei, Valentijn, het begin van de soldenperiode, het einde van de soldenperiode, elk verlengd weekend… En Lichtmis natuurlijk. Van de naam alleen al krijg ik het een beetje benauwd.»

HUMO Vlaams Belang sprong gretig op het voorstel van meneer Smet. ‘Binnenkort hangt er alléén nog maar ramadanverlichting’, klonk het daar.

WOLFRAM «Je zou nochtans denken dat ze daar bij Vlaams Belang wel voorstander zouden zijn van speciale lampen voor moslims. Een fraai stel felblauwe zwaailichten of zo. (lacht) Sorry, wij lichtjongens hebben een apart gevoel voor humor. Maar even ernstig nu: was het maar echt zo dat er niets anders meer overbleef. Kom dan maar op met je ramadanlampen, zou ik zeggen. Weet u trouwens hoeveel Vlaams Belangers er nodig zijn om een gloeilamp te vervangen?»

HUMO Euh, nee.

WOLFRAM «Eentje, en dan een twintigtal om ondertussen de kamer af te kloppen omdat ze te donker is. (lacht hard) Ja, ooit lachten we wat af op de dienst Feestverlichting, hoor.»

HUMO U klaagde net over uw drukke takenpakket. Hebt u als diensthoofd dan zelf geen inspraak in de versieringen?

WOLFRAM «Nee, al heb ik één keer toch mijn veto uitgesproken: toen Smet met het voorstel kwam om speciale feestverlichting te voorzien ter gelegenheid van Earth Hour. Dat werd me toch te gek. Zeg, weet u hoeveel Brusselse politici je nodig hebt om een gloeilamp te vervangen?»

HUMO Nee.

WOLFRAM «Eén om met gestrekte arm de lamp omhoog te houden, en tien kabinetsmedewerkers om aan de ladder te draaien. (lacht smakelijk) Nu, slim gezien van meneer Smet natuurlijk: de avond voor hij moet getuigen in een onderzoekscommissie die moet uitklaren of hij al dan niet zoete broodjes heeft gebakken met lobbyisten, lanceert hij een voorstel waarvan hij weet dat iedereen er de komende week zoet mee zal zijn, opdat we toch maar allemaal de andere kant zouden uitkijken. En wat is dan hét sleutelwoord? ‘Moslims’, natuurlijk. Even tussendoor, weet u hoeveel lobbyisten er nodig zijn om een gloeilamp te vervangen?»

HUMO Neen.

WOLFRAM «Wel, ik stel voor dat u eerst iets voor mij doet, en dan vertel ik u het antwoord. (giert het uit) Zal ik u nog eens wat zeggen? Ik vermoed in dat ramadanvoorstel stiekem de hand van Conner Rousseau. Wat wil je ook met een voorzitter met zo’n achternaam. Geen wonder dat die bezeten is door de Verlichting.»

HUMO Waarom hebben we nu het gevoel dat er een mop over lampen zit aan te…

WOLFRAM «Weet u hoeveel socialisten er nodig zijn om een gloeilamp te vervangen?»

HUMO Helaas.

WOLFRAM «Hangt ervan af hoeveel familieleden van Conner er nu weer aan een job geholpen moeten worden.» (lacht nog smakelijker)

HUMO Iets anders: het idee van de ramadanlichtjes komt blijkbaar uit Londen. Daar is zulke feestverlichting al langer gebruikelijk.

WOLFRAM «Kijk, dat zegt het helemaal als je het zó ver moet gaan zoeken. Londen ligt niet eens in de Europese Unie! Maar nu we er toch over bezig zijn: hoeveel Engelsmannen heb je nodig om een gloeilamp te vervangen?»

HUMO (Staat op en pakt zijn jas)

WOLFRAM «Eentje, terwijl de rest klaagt dat ze het zelf beter kunnen en stemt om de poten van de ladder door te zagen.» (bulderlacht, hoorbaar tot op straat)