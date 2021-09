Comedians, stand up: schrijf je nu in voor Humo’s Comedy Cup

Tonnen lof, instantberoemdheid, duizend euro prijzengeld en een hand van de presentator kunnen dra uw deel zijn: de dertiende editie van Humo’s Comedy Cup staat in de steigers, en u (ja, ú daar, met die onmiskenbare lach aan uw kont) mag zich vanaf nu inschrijven. Ter aanmoediging krijgt u van ons een inspirerend citaat van wijlen Bob ­Monkhouse cadeau (‘Iedereen lachte toen ik zei dat ik komiek wilde worden. Wel, nu lachen ze niet meer’), plus een handvol motiverende woorden van ­William ­Boeva, de klein uitgevallen grote winnaar in 2012.

Hoe inschrijven? Inschrijven kan via comedycup@humo.be door het inzenden van een bio en liefst (een link naar) begeleidend audio-visueel materiaal van maximaal 15 min. Inschrijven kan vanaf 7 september en uiterlijk tot 26 september 2021, om middernacht. Uit alle inschrijvingen kiest de jury begin oktober 2021 maximum 60 deelnemers. Deze geselecteerden gaan door naar de voorrondes: vrijdag 8/10, Trukendoos, Stasegem; zondag 17/10, Joker, Antwerpen; vrijdag 22/10, cc Palethe, Pelt; dinsdag 26/10, Charlatan, Gent. Daarna volgen de halve finale op 16/11 in De Centrale Gent en de finale op 15/12 in Arenberg Antwerpen. Lees voor je inschrijving het volledige wedstrijdreglement met alle voorwaarden via deze link Daar vind je ook meer informatie over het verdere verloop van de wedstrijd, het prijzengeld en de tour met de winnaars. Humo’s Comedy Cup 2021 wordt gesponsord door Duvel 6,66% en georganiseerd in samenwerking met Pretpraters.

Lees ons interview met William Boeva onder deze video met vorige winnares Amelie Albrecht:

WILLIAM BOEVA «Ik zou ieder­een op het hart willen drukken: als je denkt dat je er klaar voor bent, moet je je zeker inschrijven. Humo’s ­Comedy Cup is dé comedywedstrijd van het land, dat merk je wel wanneer je wint: van de ene dag op de ­andere ben je de hoofdact in plaats van het voorprogramma, en sta je tussen de grote mensen – ­figuurlijk gesproken, in mijn geval. Kijk naar de namen op de erelijst: Jens ­Dendoncker, Wim ­Helsen, ­Gunter ­Lamoot, ­Amelie ­Albrecht, ­Wouter ­Deprez… ’t Is een eer om daartussen te mogen staan.»

HUMO Gunter Lamoot had vijf deelnames nodig om te winnen, jij kaapte van de eerste keer de hoofdprijs weg.

BOEVA«Ja, tot mijn volslagen verrassing. Ik was twee jaar met comedy bezig toen ik me inschreef, en eigenlijk beschouwde ik het als mijn laatste strohalm: ‘Ik probeer dit nog, en als het niks wordt, stop ik ermee.’ Twee maanden later kreeg ik in een volle Arenbergschouwburg te horen dat ik gewonnen had: bizar, ik heb er geen ander woord voor. Ik herinner me vooral nog het moment waarop het publiek de zaal verliet: heel even heb ik verdwaasd voor me uit staan kijken, tot ze me kwamen roepen voor de interviews die ik aan Jan en alleman moest geven. Humo, alle grote radiozenders, ‘Het journaal’, noem maar op. En ja, daarna is alles anders geworden: plots stond mijn naam bovenaan op de affiche, werd ik gevraagd voor allerlei tv-programma’s – ‘De slimste mens’, onder andere – en ben ik voltijds als komiek gaan leven.»

HUMO Hoe bevalt dat leven je?

BOEVA «’t Is een goed leven: je mag laat gaan slapen omdat je niet vroeg hoeft op te staan, en in niet-coronatijden leef je van optreden naar optreden. Op plekken komen waar je nooit bent geweest, ik vind dat tof. Vlak voordat ik het podium opga, kijk ik vanuit de coulissen weleens de zaal in: de wetenschap dat die pakweg zeshonderd man allemaal een ticket voor jou hebben gekocht, went nooit.

»In mijn geval heeft mijn winst er ook voor gezorgd dat ik een ‘bekende dwerg’ ben geworden, met alle rare verzoeken van dien. Zo kreeg ik een tijdje terug een mail van een man die een film wilde maken over reuzen. Probleem: hij vond te weinig grote acteurs. Dus dacht hij: als ik nu zelf eens de reus speel, en verder allemaal dwergen in mijn film steek? Een geniaal idee, zeg nu zelf, maar ik heb toch maar gepast (lacht). Net als voor het voorstel, een paar jaar geleden, van ­iemand die exclusieve feestjes organiseerde: die vroeg of ik geen zin had om in een bad vol ijs, flessen drank en vuurpijlen te komen zitten, en zo rondgedragen te worden door de zaal. Allemaal dankzij ­Humo’s Comedy Cup!»

HUMO Waar heb je het prijzengeld eigenlijk aan besteed?

BOEVA «Aan drugs en prostituees, zoals iedere fatsoenlijke mens. Wat een vraag, zeg.»

HUMO Touché. Volg je de Comedy Cup nog sinds je winst?

BOEVA «Op de voet, zelfs, ik probeer ook iede­re finale bij te wonen. Toegegeven, toen ­Lukas ­Lelie de editie na de mijne won (in 2014, red.), voelde dat wel enigszins zoals Miss België zich moet voelen wanneer ze op het einde van haar termijn haar kroontje moet afgeven. Ik heb een traantje gelaten, laat ik het maar eerlijk opbiechten. Hij speelde een geweldige set, daar niet van. Ik herinner me vooral het moment waarop hij zei dat hij als kind lang had gedacht dat ‘Polizei’ het Duitse woord voor ‘drie’ is… waarop-ie een korte stilte liet vallen. Ronduit briljant.»