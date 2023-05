‘Conneren’, ‘de Planckaert’ en ‘een Mannaert’: ook deze BV’s komen straks in onze Van Dale terecht

Geen idee hoe de Braziliaanse Van Dale precies heet - ‘Van Dale’, volgens Google Translate: hoe komen ze erop?! -, maar hij is er sinds kort wel een stukje fraaier op geworden: om de recent overleden voetballegende Pelé te eren, zal diens naam in het Portugese woordenboek voortaan de betekenis dragen van ‘buitengewoon, met niets te vergelijken, uniek’. Een mooie geste, vinden we bij Humo, en dus hebben wij ook een paar ideetjes om voortaan de Nederlandse taal te verrijken met enkele neologismen met hun oorsprong in een persoonsnaam.

Conneren (werkwoord • connerde • heeft geconnerd)

Zieken genezen; niet uit barmhartigheid zoals Jezus Christus, maar gewoon omdat iemand een hekel heeft aan luiheid.

Vb.: ‘Sta op en loop,’ zei de partijvoorzitter, ‘Of er zwaait wat.’

Delaplaceren (werkwoord • delaplaceerde • heeft gedelaplaceerd)

Antoniem van uitdrukking ‘een woordje placeren’, i.e.: net verhinderen dat er ergens een woordje geplaceerd wordt.

Vb.: Toen het gesprek in de bedrijfskantine te geanimeerd dreigde te worden, kwam de CEO in hoogsteigen persoon een woordje delaplaceren.

Planckaert (zelfstandig naamwoord • de, m • planckaerten)

Ongenode gast die uit eigen beweging toch blijft opduiken in gezelschappen en televisieprogramma’s met meer dan drie personen.

Vb.: Er was net genoeg barbecuevlees gekocht voor vier personen, maar toen daagde uit het niets nog Dirk op, de planckaert van de avond.

Mannaert (zelfstandig naamwoord • de, m. • mannaerts)

Meeteenheid voor hoeveelheid alcohol, equivalent van 2,5 promille of vijf maal de strafbare hoeveelheid alcohol in het bloed.

Vb.: De bestuurder die aan de kant gezet was met een halve mannaert alcohol in het bloed, werd in de plaats veroordeeld tot het besturen van een grote voetbalploeg.

Boucheren (werkwoord • boucheerde • heeft geboucheerd)

Verkeerd inschatten van de eigen fysieke conditie.

Vb.: De partijvoorzitter hoopte op snel electoraal gewin, maar liet die hoop weer varen toen hij zichzelf bevuilde tijdens de halve marathon en uitgehoond werd door de toeschouwers.

Brecel (zelfstandig naamwoord • de, m. • brecellen)

Uitermate viriel manspersoon.

Vb. ‘Zonder enige voorbereiding haalde hij zijn stok en ballen boven en ging hij de hele avond aan het stoten. Wat een brecel.’

Vandenhautgreep (zelfstandig naamwoord • de, m. • vandenhautgrepen)

Verstikkende wurggreep, niet door middel van fysiek geweld maar langs andere wegen, i.e.: door middel van een meerderheid in aandelen of dure advocaten.

Vb.: Ondanks zijn titel van niet-uitvoerend voorzitter, behield het bestuurslid toch een vandenhautgreep op het reilen en zeilen binnen de ploeg.

Verhulstvraagstuk (zelfstandig naamwoord • het, o. • verhulstvraagstukken)

Erg complex en veelkantige probleemstelling die zich evenwel zonder veel moeite laat herleiden tot een simpele ja-neevraag.

Vb.: A: ‘Heb je honger? Wat zullen we eten vanavond? Italiaans? Chinees? Mexicaans? Of zullen we het sober houden en alle kliekjes samengooien? En wie doet dan de afwas achteraf? En wat te drinken? Witte wijn of rode? Hoe staat het trouwens nog met je cholesterol?’ B: ‘Ja.’

Biden (werkwoord • bidete • heeft gebidet)

Verkeerd inschatten van de eigen levensverwachting, analoog aan het ww. ‘Boucheren’.

Vb.: De toehoorders keken raar op toen de tachtiger uitweidde over de plannen die hij nog wilde realiseren de volgende dertig jaar: een wereldreis maken, leren pianospelen, een doctoraat archeologie behalen, en een groot gezin stichten.

Zuhal (zelfstandig naamwoord • de, m./v. • zuhallen)

Wij­de, over­dek­te ruim­te waar feesten georganiseerd kunnen worden zonder stroomvoorziening.

Vb.: De politie wilde de illegale rave beëindigen door de elektriciteit uit te schakelen, maar jammer genoeg vond de fuif plaats in een zuhal.