‘Coucke is kaka’: de zoveelste blamage voor Anderlecht doet het internet lachen en huilen tegelijk

Twee wervelende minuten van Benito Raman leken het symbool te worden voor de omwenteling van een erbarmelijk Anderlecht. Maar in de tweede helft werd de voorsprong toch nog uit handen gegeven en gingen ze zelfs de boot in tegen Zulte Waregem in een leeg stadion. Een zoveelste blamage voor een voetbalgrootheid die plots gevaarlijk dicht bij de degradatie staat, en daar had het internet natuurlijk iets over te zeggen.

Ik ga eens beginnen rekenen wat het Astridpark waard is als projectgrond. #andzwa — 🕊 Lorenzo 🔱❄️ (@LVTornh) 18 januari 2023

Dat Ben Weyts en Anderlecht ooit nog eens zo hard met elkaar zouden vechten om de titel van gênantste verdediging van de dag. — San F. Yezerskiy (@sanfyezerskiy) 18 januari 2023

Raman is beter zonder fans, logisch dat hij kampioen werd bij Gent! #ANDZWA — Ket 💜 (@rscafrns) 18 januari 2023

Het wordt met de dag genanter dat Club niet kon winnen van dit Anderlecht. 🥲 #andzwa — Mathieu Dams (@DonDams) 18 januari 2023

Anderlecht-spelers naar binnen zonder het publiek te groeten hoor ik? #andzwa — Rutger Goeminne (@RutgerGM) 18 januari 2023

RSCA 20 jaar geleden: Met hoeveel goals verschil wint rsca?



RSCA 10 jaar geleden: Wie zorgt voor de klasseflits en de bijhorende winst?



RSCA 5 jaar geleden: Wint rsca?



RSCA 2 jaar geleden: Hoeveel kansen draait rsca de nek om?



RSCA vandaag: Krijgt rsca een kans?#ANDZWA — Kevin Decadt (@Sportingcat) 18 januari 2023

Geen flauw idee of hij als coach deugt, maar los daarvan lijkt die Brian Riemer mij echt een heel fijne kerel.#ANDZWA — Koen Vander Elst (@KoenVanderElst) 19 januari 2023

Zulte Waregem heeft 32% van haar totale aantal punten in de competitie dit seizoen behaald tegen Anderlecht... #ANDZWA — Simon Tibo (@simontibo02) 18 januari 2023

Ik heb wel respect voor de tactiek van Mazzu, ervoor zorgen dat Anderlecht op degraderen staat zodat hij met Charleroi uit de degradatiezone kan geraken. My coach 🥰 — peter (@peterRSCAA) 19 januari 2023