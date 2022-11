Dagboek van Rode Duivels-influencer in Qatar: ‘Vergeten lovend filmpje op afgesproken tijdstip te delen. Terecht zweepslagen gekregen’

Zorgwekkend nieuws deze week: twintig Belgische voetbalfans mogen op kosten van Qatar afreizen naar WK Voetbal, op voorwaarde dat ze zich tijdens hun verblijf lovend uitlaten over het land en het regime. Eén van hen is Jacky, Duivels-fan van het eerste uur, die op vraag van Humo alvast iets vroeger vertrok om ter plaatse poolshoogte te nemen, en een eerlijk dagboek terug te sturen van wat hij zag. Nu ja.

Maandag

Aangekomen op de luchthaven van Doha. Het gerucht gaat dat in de bagageruimte van ons vliegtuig ook de wisselstukken voor Romelu Lukaku werden vervoerd: dan komt het toch allemaal erg dichtbij! Eerst de jetlag weggeslapen, na het avondeten de buurt rond het hotel verkend. Jammer genoeg vergeten dat shorts en teenslippers dragen op straat not done is in Qatar. Zweepslagen gekregen. We leven om te leren!

Dinsdag

Ik kan met vreugde melden dat alle geruchten over inperkingen van de vrijheid van meningsuiting in Qatar nergens op gebaseerd zijn. Zo kun je bijvoorbeeld zonder problemen zeggen dat [gecensureerd door toeristische dienst Qatar] en dat [gecensureerd door toeristische dienst Qatar] door [gecensureerd door toeristische dienst Qatar] met een [gecensureerd door toeristische dienst Qatar]. Vooral als [gecensureerd door toeristische dienst Qatar]. Hoe komen ze erbij! Toen ik een kaartje naar huis wou sturen, bleek in het postkantoor dat ik niet genoeg postzegels gekleefd had. Zweepslagen gekregen.

Woensdag

Wat een toeval, de inspecteur van de FIFA die de naleving van de mensenrechten inspecteert, verblijft in hetzelfde hotel als ik. Vriendelijke man, ik heb hem na het ontbijt op de bus geholpen. Zijn geleidehond ook. Na de middag een paar pintjes gedronken binnen de ene vierkante meter die daarvoor speciaal afgebakend werd door de Qatarese overheid, die nu eenmaal niet zo dol is op alcohol. Na het vierde glas een beetje mijn evenwicht verloren, waardoor ik per ongeluk met een voet buiten het vierkant belandde terwijl ik mijn pint nog in de hand had. Zweepslagen gekregen.

Donderdag

Vandaag het graf bezocht van de Onbekende Arbeider, opgericht ter ere van de handwerklieden die tijdens de bouw van de nieuwe voetbalstadions tragisch genoeg allemaal een uiterst natuurlijke dood gestorven zijn. Hoe jammer toch, dat alle andere landen alleen maar gastarbeiders met slepende gezondheidsproblemen naar hier sturen om in de bouw te werken? Qatar verdient beter! Na afloop zo ontroerd dat ik vergat om op het afgesproken tijdstip een lovend filmpje over Qatar te delen op Instagram. Terecht zweepslagen gekregen. Ik vind: voor wat hoort wat.

Vrijdag

Gehoord dat één van de vaakst terugkerende puntjes van kritiek op de toekenning van het WK aan Qatar is dat de lgbtq+-gemeenschap zogezegd geen rechten zou hebben hier. Eerlijk: ik zie het probleem niet. Iedereen weet toch dat er geen homo’s zijn in het topvoetbal? Spijkers op laag water zoeken, noem ik zoiets. Na de middag naar het kamelenracen gaan kijken. Wist je dat de kamelen sinds 2007 aangedreven worden door robotjockeys, en dat er sindsdien géén kleine kinderen meer gebruikt worden tijdens wedstrijden? En dan zeggen dat er criticasters zijn die beweren dat Qatar geen progressief land is. Eén van de kamelen was een vrouwtje, zag ik. Zweepslagen gekregen toen ik daar iets te fel de aandacht op vestigde.

Zaterdag

In het hotel een exemplaar van Het Laatste Nieuws te pakken gekregen en gelezen over het voorstel om in België de vierdaagse werkweek te introduceren: een systeem dat al lang bestaat in Qatar, vertelde een vriendelijke arbeider op straat me. Alleen werken ze hier zo goed door dat ze die vier dagen gewoonlijk in twee dagen prangen. De rest van de week werken ze dan gewoon voltijds. Helaas werd de arbeider die me inlichtte daardoor iets te lang van zijn werk gehouden, waarop hij door zijn ploegbaas in de hete asfalt geduwd werd. Ik kwam er nog goed vanaf: slechts zweepslagen gekregen.

Zondag

‘s Morgens de bank bezocht waar Eden Hazard straks op zal zitten tijdens de matchen. Ziet er comfortabel uit! Duidelijk kosten noch moeite gespaard door het emiraat. De rest van de dag gaat op aan rusten. Bij terugkomst in het hotel een onaangekondigde kamerinspectie gekregen: bleek dat de ingekaderde foto van Zijne Hoogheid Emir Tamim bin Hamad Al Thani, die in Qatar boven elk hotelbed hangt, meer dan vijf graden scheef hing. Zweepslagen gekregen. Volgende week doen we beter. Groetjes uit Qatar!