DANNY VLX: ‘TWITTER IS EEN BEERPUT VAN MENINGEN EN OPGEBLAZEN EGO’S, IK GEDIJ DAAR UITSTEKEND IN’

Het internet mag dan meer en meer van onze tijd opslokken, we krijgen er ook veel mooie dingen voor terug: van sexting tot streaming, van catfish tot neplikes en van clickbait tot de TikTok-dansjes van Jacques Vermeire. Humo, uw eiland in die zee van e-llende, spreekt elke vrijdag met de mensen die het leven online een klein beetje leuker maken. Vandaag: Danny VLX.

‘Fervent #visser, oud-#ambtenaar, fan van Duvel en Cornet, en fiere grootvader van #Kenji, #Kenzo, #Dilara, #Deborah, trouwe viervoeter #Luc’. Zelden biedt een Twitterbio, naast zoveel misplaatste hashtags, zo'n gedetailleerd overzicht van de Twittergebruiker. Vragen we ons meteen af: wat weten we nog niet over de persoon Danny VLX?

DANNY VLX «IK KOESTER EEN DIEPGEWORTELDE HAAT VOOR ELKE PERSOON DIE IN DIEST WOONT. OF DAT AL DAN NIET TE MAKEN HEEFT MET DE HUIDIGE LOVER VAN MIJN EX LAAT IK EVEN IN HET MIDDEN.

»VROEGER HIELD IK WELEENS VAN RUZIE OP CAFÉ OF OP DE PARKING VAN DE COLRUYT MAAR DOKTERS HEBBEN MIJ GEWAARSCHUWD DAT EEN VOLGENDE HARDE IMPACT OP MIJN SCHEDEL DE LAATSTE ZOU KUNNEN ZIJN. GELUKKIG DEEL IK ALTIJD ALS EERSTE UIT.

»OOK HEB IK EENS HEEL LANG EN INTENS OOGCONTACT GEHAD MET GOEDELE WACHTERS OP CAFÉ, ZE GAAT DAT WAARSCHIJNLIJK ONTKENNEN MAAR DAT IS FEITELIJK WEL ECHT GEBEURD.»

JA IK HEB EEN VRAAG:



ALS IK MIJN ERECTIEPILLEN ZOEK MAAR NIET VIND, KAN JE DAN ZEGGEN DAT IK NIET HARD GENOEG ZOEK? — Danny VLX (DUVEL/CORNET) (@VlxDanny) 2 september 2022

HUMO Waar is uw passie voor Twitter geboren?

DANNY VLX «UIT VERVELING. IK BRENG HET GROS VAN MIJN DAG DOOR IN DE ZETEL VOOR DE TV. DAN IS TWITTER EEN MANIER OM DE WERELD IN UW LIVING TE BRENGEN EN BEENHARD UIT TE LACHEN.

HUMO Uit de vele snedige reacties op tweets van Vlaamse media, waaronder Humo, bespeur ik ook enige irritatie. Zijn er specifieke onderwerpen of artikels die u woest maken?

DANNY VLX «CLICKBAIT, ARTIKELS DIE ANGST AANJAGEN OF DOMME VRAGEN STELLEN, ELKE EXPERT IN IETS DAT MIJN DEMENTERENDE NONKEL OOK KAN DOEN, ARTIKELS OVER ACHTERLIJKE BEZIGHEDEN VAN BV’S WAAR NIEMAND OM GEEFT. EN GA ZO MAAR DOOR.»

IK SNAP ECHT NIKS VAN DIE TWEET — Danny VLX (DUVEL/CORNET) (@VlxDanny) 19 april 2022

HUMO Ergert u zich ook aan Twitter in het algemeen?

DANNY VLX «TWITTER IS EEN BEERPUT VAN MENINGEN EN OPGEBLAZEN EGO’S, IK GEDIJ DAAR UITSTEKEND IN.»

HUMO Was Elon Musk dan eigenlijk niet de ideale eigenaar geweest?

DANNY VLX «ELON MUSK WAS PERFECT GEWEEST JA. OF RUBEN VAN GUCHT ALS ELKE TWEET VOORTAAN OVER HEMZELF MAG GAAN.»

HUMO Al uw tweets verschijnen in hoofdletters. Zit uw capslocktoets vast of bent u gewoon enthousiast?

DANNY VLX «IK HEB EEN ZWARE VORM VAN CATARACT GEHAD, DAT IS ONDERTUSSEN CHIRURGISCH GECORRIGEERD MAAR CAPS IS EEN GEWOONTE GEWORDEN

OK MAAR CRYPTO'S TER WAARDE VAN 10.000 EURO OMDAT HET SYMBOOL EEN GRAPPIG HONDJE IS?



WAS KENJI Z'N BESTE DAG NIET — Danny VLX (DUVEL/CORNET) (@VlxDanny) 20 september 2022

HUMO In Humo’s eindejaarsvraagjes noemde Fatma Taspinar u ooit ‘het beste van sociale media’. Is de liefde wederzijds?

DANNY VLX «JA EN DAT WEET ZE. MAAR TOEN KWAM CORONA EN DAT DOKTERKE UIT LEUVEN DAT TOEVALLIG IETS VAN LONGEN WEET. IK WENS HEN VEEL GELUK MAAR GEERT WEET DAT HIJ BEST EVEN UIT AARSCHOT WEGBLIJFT. EN FATMA IS HIER EEN SLOF SAFFEN VERGETEN DUS AL BIJ AL KOM IK HIER ALS EEN BETERE PERSOON UIT.»

HUMO Wat of wie is volgens u ‘het beste van sociale media’?

DANNY VLX «IK BEN GROTE FAN VAN HET NIHILISME EN DE BEENHARDE MAATSCHAPPIJKRITIEK VAN @sirjoancornella.»

WANNEER UW COLLEGA VERTELT DAT HIJ TIJDENS DE VAKANTIE IN EIGEN LAND IS GEBLEVEN EN DAT JE ER VAN ZOU VERSTELD STAAN HOEVEEL MOOIS ER NOG TE VINDEN IS IN DE EIGEN STREEK pic.twitter.com/cYXDpeUS7A — Danny VLX (DUVEL/CORNET) (@VlxDanny) 13 september 2022

HUMO En wat het slechtste?

DANNY VLX «IEDEREEN DIE SELFIES PLAATST OP TWITTER OF HET MEDIUM GEBRUIKT OM ZIJN EIGEN PERSOON IN DE PICTURE TE ZETTEN VERDIENT EEN PERMANENT BAN.»

HUMO Alle voors en tegens afgewogen: heeft het internet ons leven beter gemaakt of niet?

DANNY VLX «JA. UITEINDELIJK STEVENEN WE ALLEMAAL AF OP EEN EENZAAM EN DONKER EINDE. DUS WAAROM ONDERWEG NIET HEEL HARD LACHEN MET ALLES, IEDEREEN EN VOORAL ONSZELF. MAAR HET LIJKT ME DUIDELIJK DAT EEN GROOT DEEL VAN DE BEVOLKING NIET OM KAN MET DE ONUITPUTTELIJKE STROOM VAN DESINFORMATIE EN VUILIGHEID OP HET INTERNET.»