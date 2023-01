De bedenker van Pizza Bitterballen: ‘Niemand herinnert zich de mensen die altijd binnen de lijntjes kleuren’

Eens in een mensenleven wordt er een uitvinding gedaan die zo wereldschokkend is dat niets nog hetzelfde zal zijn. Denk aan de eerste Egyptenaar die een piramide op wieltjes zette, of de gebroeders Wright die de zwaartekracht lieten voor wat die is. Lang hebben geleerden hun hoofd gebroken over een uitvinding van dezelfde orde voor de huidige generatie, maar zoek niet langer, want Dr. Oetker bracht onlangs ‘pizza bitterballen’ op de markt. Wij strikten de Nederlandse fusion-chef Gerard Leeuwenburg, de man achter de goddelijke snack, voor een exclusief interview.

HUMO De vraag op ieders lippen: hoe komt u er in godsnaam op?

GERARD LEEUWENBURG «Wel, dat is een verhaal met veel twisten en wendingen, maar ik probeer het kort te houden. Het begon allemaal toen ik vorige zomer samen met mijn eega, Lidewij, een weekendje Napels boekte. Leuk denkt u vast, maar zette onze vlieger plots koers richting Italië.»

HUMO Welja, naar Napels?

LEEUWENBURG «U bent op de hoogte van de Italiaanse variant? Wij waren onder de veronderstelling dat wij naar het pittoreske buurtschap in Groningen trokken, maar ja, Italië heeft altijd geteerd op de rijke Nederlandse cultuur.»

HUMO Volgens mij is het Nederlandse gehucht Napels nochtans vernoemd naar de Italiaanse miljoenenstad.

LEEUWENBURG «Daar zeg je wat. Maar dat is helaas nog nooit grondig onderzocht, het blijft één van de enigma’s van deze tijd, zoals Stonehenge of de Bermudadriehoek. Maar helaas veel minder bekend! Volgens mij was er geen enkele intellectueel op de hoogte van het tweevoud Napels. Tot nu!»

HUMO U begon een onderzoek naar deze zaak?

LEEUWENBURG «Natuurlijk niet, ik ben een kok, geen historicus. Dat staat toch zo in uw inleiding?»

HUMO Vooruit dan maar: spannend genoeg landde uw vliegtuig in Napels, het Italiaanse welteverstaan.

LEEUWENBURG «Klopt, en omdat ik van nature een positief ingestelde gozer ben, besloot ik er maar het beste van te maken. We trokken erop uit om iets te eten, maar in heel die onder huisvuil bedolven stad was nergens een patatje oorlog of Hollands maatje te vinden. In een plaatselijke brasserie waagde ik me dan maar eens aan een obscure specialiteit: pizza.»

HUMO Als chefkok had u nog nooit van pizza gehoord?

LEEUWENBURG «Welnee, ik ben geboren en getogen in Friesland, door kenners wereldwijd beschouwd als dé culinaire bakermat. Mijn fusionkeuken is dan ook voornamelijk gefocust op mijn geboortestreek, met als specialisatie: frituren. Maar daar hadden die Italianen absoluut geen mozzarella van gegeten. Haha, heb je ‘m?»

HUMO Uiteraard, u verving simpelweg ‘kaas’ in het spreekwoord door ‘mozzarella’, een bekende Italiaanse kaas, om zo in te spelen op het onderwerp van uw zin.

LEEUWENBURG «Snugger, hé? Naast een voedselkunstenaar ben ik ook een goochelaar met woorden. Ik zou zo nog een paar uit mijn mouw kunnen schudden: mascarpone, gorgonzola, burrata ...»

HUMO Of natuurlijk scamorza, pecorino of Ricotta ...

LEEUWENBURG «Exact, u begrijpt het! Provolone, parmigiano of Stelvio hadden bijvoorbeeld ook gewerkt.»

HUMO Terug naar de essentie, als frituurspecialist zag u meteen een gat in de markt?

LEEUWENBURG «Absoluut, in Nederland frituren we álles, de frietketel tilt elk gerecht op slag tot een ongekende culinaire hoogte. Dat moest met die saaie pizza van hen ook mogelijk zijn en ik vroeg dus aan de eerste beste Italiaan of ze daar ooit aan hadden gedacht. Natuurlijk verstond die nozem me niet, nog zo’n nadeel aan het Italiaanse Napels, dus ging ik zelf aan de slag.

»Eenmaal terug thuis mikte ik meteen een pizza in de frituurpan. Dat was helaas geen groot succes: te weinig korstje, zoals wij connaisseurs dat noemen. Maar na veel vallen en opstaan, je kan je voorstellen hoe gevaarlijk dat is in de buurt van pruttelend frituurvet, schoot het me in een koortsdroom plots te binnen: de pizza bitterbal!»

HUMO U patenteerde meteen twee smaken, de conservatieve pizza salami, maar ook de controversiële pizza hawaï. Een bewuste keuze?

LEEUWENBURG «Absoluut. Ik ben nooit controverse uit de weg gegaan. Mijn overbuurman, François, een geneutraliseerde Fransman, volgt altijd alle regeltjes. Maar van hem had u nog nooit gehoord, hé? Kijk ondertussen naar Jozef Stalin, Jürgen Conings of De Bende van Nijvel, zij durfden al eens buiten de lijntjes te kleuren en hún naam kent iedereen.»

HUMO Even voor de duidelijkheid: u ként De Bende van Nijvel?

LEEUWENBURG «Redelijk goed zelfs. Ik kan alvast verklappen dat de overvallen niet ongerelateerd zijn aan mijn laatste uitvinding, maar daar kan u binnenkort alles over lezen in mijn autobiografie: ‘Bitterballen bij de rijkswacht’. Maar terwijl u daarop wacht, pak gerust nog een balletje.»

HUMO Met plezier!