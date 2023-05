De belastingcontroleur die frauderende influencers betrapte: ‘Ik heb zelfs mijn eigen cryptomunt. Eén raad: nù investeren!’

Vinden ze vast niet leuk: drie Belgische influencers moeten samen meer dan 400.000 euro aan achterstallige belastingen ophoesten aan de fiscus. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI), van alle controleurs bij de FOD Financiën die met het minste gevoel voor humor, is er na een uiterst gedreven controle achter gekomen dat heel wat influencers hun inkomsten uit sponsoring en reclame niet correct aangeven bij de belastingdienst. Een triomf voor de noodlijdende schatkist, en dat allemaal dankzij één man: Cas Swarte (54), die als belastingcontroleur duizenden uren aan beeldmateriaal, en tienduizenden foto’s aan zijn deskundige en argwanende blik onderwierp, op zoek naar het geringste bewijs van sluikreclame. Maar wat doet zoveel uren blootstelling aan influencers met een mens? Humo zocht hem op.

HUMO Bijna een half miljoen euro vordert de fiscus aan achterstallige belastingen. U moet wel trots zijn.

CAS SWARTE «Dat ben ik zeker. Het is de grootste vangst uit mijn carrière. Maar nog het meest opgetogen ben ik voor de Belgische staat: uiteindelijk gaat het toch om geld dat de schatkist toebehoort, en dus de samenleving. Maar hoé ben ik achter die grootschalige fraude gekomen? Wat was de impact van al die duizenden uren overwerk op mijn gezinsleven? Is mijn vrouw er misschien vandoor met een ander, zonder dat ik het zelfs maar doorheb? Ik vertel het u, na deze boodschap van de sponsors.»

HUMO Pardon?

SWARTE «Ben jij het ook zo moe, op pad zijn met je favoriete muziek in je oren, alleen maar om wéér eens achter een deurklink te blijven haken met de draad van je koptelefoon? Er is een oplossing: deze draadloze oortjes - slechts een fractie van de prijs van die van Apple, maar met ongeëvenaarde basfrequenties. Als een engeltje dat in je oren pist. En een gratis hoesje erbij ook!»

HUMO Tegen wie hebt u het?

SWARTE «Nee? Geen oortjes? Kan ik u dan misschien een plezier doen met een maaltijdbox? Gebruik simpelweg promocode ‘FISCUS’, en krijg dértig procent korting bij je eerste bestelling! Gezond koken was nooit zo makkelijk!»

HUMO «Nee, dank u. Kunnen we er misschien een beetje spoed achter zetten? Na het interview moet onze fotograaf ook nog zijn werk doen.

SWARTE «O ja, natuurlijk. Voor de thumbnail uiteraard. Wacht, ik neem er even mijn ring light bij.»

Lees ook: Hoe Telenet zijn klanten van het kastje naar de muur stuurt: ‘Een uur lang dat zelfde muziekje, en dan wordt er plots opgehangen’ Humo kreeg nu al een rondleiding in de nieuwe woning van Andy Peelman: ‘In deze kamer komen alle awards die ik gewonnen heb voor mijn rol in ‘De buurtpolitie’’

HUMO «Dus, vanaf wanneer bevindt een influencer zich in de schemerzone qua sponsoring? En waar trekt u als controleur de lijn van wat fraude is en wat niet?

SWARTE «Iets drinken?»

HUMO Nee, dank u, ik heb daarnet nog…

SWARTE (Onverstoorbaar) «Dit geloof je nooit: dit water? Smaakt naar frisdrank! Dankzij de speciale geurpod in de fles! Je drinkt dus water, maar je hersenen zeggen je dat het een smaakje heeft! Zonder suiker of kunstmatige zoetstoffen! Tien procent korting als je nu toehapt!»

HUMO (Zwijgt)

SWARTE «Twintig? Link in bio!»

HUMO Voelt u zich wel helemaal lekker?

SWARTE «Absoluut, en zeker sinds ik onlangs in crypto ben beginnen investeren. Ik heb zelfs mijn eigen munt nu met BBI-Coin. Als ik je een raad mag geven: nù investeren. To the moon! De toekomst ziet er zo veelbelovend uit dat het me niet eens deert dat mijn vrouw ervandoor is met mijn broer. Oké, ik was er het voorbije anderhalf jaar niet ‘s avonds, noch op weekends of op feestdagen. Maar een echtgenoot die als geen ander op de hoogte is van alle TikTok-trends onder tienermeisjes, dat is toch ook iets waard?»

HUMO Is dat nu een traan in uw ooghoek?

SWARTE «Misschien. Maar weet je wat me dan beter zou doen voelen? Mocht u na ons gesprek op ‘like’ klikken en zich abonneren. En passeer op weg naar buiten ook zeker eens langs de merch.»

HUMO Dank voor dit gesprek. Denk ik.

SWARTE «Tot de volgende episode!»