De beste grap volgens Emilie Vansteenkiste

Een blinde man stapt zonder het te beseffen een vrouwenbar binnen en gaat aan de toog zitten. Hij bestelt een drankje en begint te praten met de barvrouw.

‘Zeg,’ vraagt hij na een tijdje, ‘zal ik eens een blondjesmop vertellen?’

Het wordt muisstil in de bar, waarna de vrouw die naast de man zit, dreigend haar stem verheft: ‘Meneer! Vóór u doorgaat, zijn er vijf dingen die u moet weten. Eén: de persoon achter de tap is een blonde vrouw. Twee: de buitenwipper is een blonde vrouw. Drie: ik ben 1 meter 90, ik heb een zwarte gordel en ben blond. Vier: de vrouw naast me is blond en is gewichthefster. En vijf: de vrouw aan uw andere zijde, ook blond, is een professionele worstelaar. Ik raad u dus aan om goed na te denken voor u iets zegt.’

De blinde man denkt enkele seconden na, en schudt dan het hoofd: ‘Ik ga die blondjesmop maar niet vertellen, denk ik. Geen zin om ’m vijf keer te moeten uitleggen.’