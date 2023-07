De beste grap volgens Ruben Callens

Sidekick Arnout Hauben

Een breedgeschouderd alfamannetje stapt op het vliegtuig en gaat zonder verpinken in businessclass zitten. Wanneer de stewardess vriendelijk naar zijn ticket vraagt, ziet ze dat hij enkel een economyticket heeft. ‘Excuseer, meneer,’ zegt ze, ‘u mag hier niet zitten.’

‘Maakt me niet uit,’ repliceert de man. ‘Ik ben stoer en cool, en ik ga naar Ibiza.’

De stewardess beseft snel dat er met de man niets aan te vangen is, en gaat in de cockpit om hulp vragen.

‘Ik zal dat varkentje weleens wassen,’ zegt de tweede piloot, en hij beent resoluut op de man af. ‘Meneer, dit gedeelte is voorbehouden voor businessclass. Gelieve u naar economy te begeven.’

Het alfamannetje antwoordt opnieuw: ‘Maakt me niet uit. Ik ben stoer en cool, en ik ga naar Ibiza.’

Met hangende pootjes druipt de tweede piloot af naar de cockpit, waarna de eerste piloot opstaat en ijzig kalm op het alfamannetje afstapt. De piloot fluistert iets in zijn oor, waarop de man snel zijn tas neemt en in economy gaat zitten. Stomverbaasd kijken de stewardess en de tweede piloot de gezagvoerder aan. ‘Wat heb je tegen hem gezegd?’ ‘Ik heb hem gezegd dat enkel economyclass naar Ibiza vliegt.’