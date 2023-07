De beste grap volgens Steven Decraene

VRT-journalist

In het Vaticaan komt een brief aan van ene Mario, een Romeinse bakker, waarin die eist dat Jezus van Nazareth als Italiaanse burger wordt erkend. De paus kan het niet geloven en vraagt Mario om in persoon zijn stelling te komen verdedigen.

‘Waarom zou Jezus een Italiaan zijn?’ vraagt de paus aan Mario, wanneer die zich bij de rechtbank in het Vaticaan heeft aangemeld. ‘Niemand heeft de Messias hier ooit gezien!’

‘Wel, Heilige Vader, het is simpel,’ antwoordt Mario. ‘Jezus woonde op zijn 33ste nog bij zijn ouders, zijn moeder dacht dat haar zoon een god was en hij dacht dat zijn moeder nog maagd was.’