De beste grap volgens Urbanus

Komiek

Onlangs kwam ik op een festival een oude punker uit de jaren 70 tegen. Die mens had meer tattoos dan tanden – twee – en ook een bochel op zijn rug. Hij rook vreselijk naar oud zweet, dus ik vroeg hem wanneer hij zich de laatste keer had gewassen. Hij zei: ‘In het lager onderwijs.’

Ik nam hem mee naar huis, zodat hij een bad kon nemen. Wie schetst mijn verbazing toen hij zijn jas en zijn hemd uittrok: die man had helemaal geen bochel, dat was zijn boekentasje dat daar nog onder zat!