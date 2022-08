De beste grap volgens William Shatner

Acteur

Een honkbalploeg verliest wedstrijd na wedstrijd, en de coach is wanhopig op zoek naar nieuw talent. Een makelaar benadert hem: ‘Ik heb een geweldige speler voor jou.’

‘Wie is het?’

‘Een paard.’

‘Een paard? Wat moet ik met een paard beginnen?’

‘Zet hem in de ploeg, wat heb je te verliezen?’

‘Je hebt gelijk,’ zegt de coach, en dat weekend duwt hij het paard een honkbalknuppel in z’n poten: ‘Je mag het als slagman proberen.’

De wedstrijd begint: het paard kijkt naar de werper en de werper naar het paard, en dan gooit de werper de bal. Het paard haalt verwoestend uit, maar in plaats van het op een rennen te zetten, blijft het op de thuishonk staan. ‘Wat doe je nu?!’ roept de coach. ‘Rennen! Rennen!’

‘Als ik zou kunnen rennen,’ haalt het paard de schouders op, dan zou ik me nu op Ascot bevinden.’