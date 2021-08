De beste grappen volgens Eddy Demarez en Belgian Cat Emma Meesseman

In het licht van de actualiteit laten we u vandaag in (Bulderlacht) meelachen met Eddy Demarez en Emma Meesseman.

De beste grap volgens Eddy Demarez

Een man zit alleen op café wanneer er aan het tafeltje naast hem een bloedmooie stoot komt zitten. De man trekt z’n stoute schoenen aan en besluit het meisje aan te spreken.

‘Hey hallo,’ zegt hij. ‘Ik heb een speciaal horloge.’

‘Ah ja?’ vraagt de stoot. ‘Hoezo dan?’

‘Wel,’ verklaart de man, ‘ik kan er van alles op zien.’

– ‘Zoals?’

– ‘Ik kan bijvoorbeeld zien dat jij geen slipje draagt.’

– ‘Huh? Maar ik draag er wel één hoor!’

– ‘Ah ja, da’s waar ook: dit ding loopt één uur vóór.’

De beste grap volgens Emma Meesseman

Een Amerikaan is naar Japan afgereisd voor zaken. Na een dag vol vergaderingen is hij toe aan wat ontspanning, dus doet hij een beroep op een gezelschapsdame. Hij spreekt geen Japans en zij geen Engels, maar dat blijkt geen probleem: de vonken vliegen ervan af. Op het hoogtepunt roept ze: ‘Machigatta ana! Machigatta ana!’ Ze zal tevreden zijn, denkt de man, en hij valt vergenoegd in slaap.

De volgende dag gaat hij golfen met zijn Japanse zakenpartners. Eén van hen slaat een hole-in-one, waarop iedereen luidkeels begint te joelen en te juichen. In een poging om z’n zakenpartners te imponeren met zijn kennis van het Japans, roept de Amerikaan: ‘Machigatta ana! Machigatta ana!’

Iedereen wordt plots stil. ‘Wrong hole?’ vraagt één van de zakenpartners. ‘What do you mean, wrong hole?’